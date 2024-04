Uma certeza da vida.

Foto: Divulgação Neivia Justa, jornalista, executiva e criadora do movimento #ondestãoasmulheres

Saiba, todo mundo vai morrer, já diz a letra da música de Arnaldo Antunes. Você começa a morrer no dia que nasce. A vida é uma contagem regressiva. Cada dia vivido é um dia a menos. É uma pena que demoremos tanto tempo para compreender o ciclo da vida: tudo o que nasce, morre. A bem da verdade, muita gente nunca toma consciência disso. Ou se recusa, deliberadamente, a pensar ou falar sobre o fato.

Nossa finitude é uma realidade. Uma das poucas certezas que temos na vida. Mas a morte é um tabu. Não pensamos sobre ela, nos recusamos a falar a respeito e não nos preparamos para sua chegada. A não ser que tenhamos uma situação extrema que nos afete diretamente, como uma doença, um acidente grave ou uma fatalidade.

A pandemia da Covid 19 nos obrigou a enxergar, enfrentar e conviver com a morte. Nos mostrou o quão frágeis somos e o quanto não estamos no controle de absolutamente nada. Hoje, passados quatro anos do "dia em que a Terra parou", tenho a sensação de que voltamos ao piloto automático, esquecemos que tudo o que temos é o aqui e agora.

No começo deste ano de 2024, em menos de um mês, o pai de uma amiga de adolescência, a esposa de um ex-colega de trabalho, o filho de uma amiga e a avó de outra amiga morreram. Pessoas de diferentes gerações, com idades que variavam entre 40 anos e 104 anos de idade. Impossível não ser impactada.

Na semana passada, não por acaso, escolhi assistir a um filme japonês chamado "A saudade que fica" (The parades), uma reflexão sobre a existência, o amor e o luto: a história do encontro de algumas pessoas mortas que não conseguem fazer sua "passagem" pois cada uma delas está em busca de algum tipo de perdão enquanto aprende a dizer adeus pela última vez às pessoas amadas.

Logo depois disso, vi a notícia do lançamento do novo livro do papa Francisco em que ele conta, entre outras coisas, como quer ser velado e onde quer ser enterrado. Aliás, seu velório "simplificado", para ser igual ao de todo ser humano, será o primeiro, e vai marcar uma nova era na história do papado. Francisco não se furta de falar da morte. Ao contrário, ele dá uma lição de vida: deixe sua partida pronta, nos detalhes materiais, mas, principalmente, nos emocionais e afetivos.

Ame mais. Chore mais. Veja o sol nascer. Arrisque mais. Erre mais. Faça o que quer fazer. Aceite as pessoas como elas são. Complique menos. Trabalhe menos. Veja o sol se pôr. Se importe menos com problemas pequenos. Morra de amor. Aceite a vida como ela é.

Viva como se fosse morrer amanhã. Mantenha o foco no presente. Não se perca em inúmeras distrações.

A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, já diria Beto Guedes.