E o Oscar vai para...

Foto: Working Title Films/Divulgação "The Substance", com Demi Moore, mobiliza audiências em Cannes

Eu estava inebriada com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro quando escrevi meu artigo do mês passado. Prometi que neste eu falaria sobre Demi Moore, Walter Salles e dona Fernanda.

Achei curioso Demi Moore ganhar como melhor atriz de comédia. Não vi a menor graça no filme "A substância". Mas o discurso que ela fez ao receber o prêmio foi "universal" e falou alto para mulheres de todas as gerações: "Nos momentos em que não nos achamos inteligentes o suficiente, ou bonitas o suficiente, ou magras o suficiente, ou bem-sucedidas o suficiente, ou simplesmente insuficientes, uma mulher me disse: "Apenas saiba que você nunca será suficiente, mas você pode saber seu próprio valor se parar de se comparar. Então hoje eu celebro este prêmio como um marcador da minha completude, do amor que me impulsiona e do presente que é fazer algo que eu amo. E um lembrete de que eu pertenço sim!"

Para além dessa fala, ela fez questão de parabenizar Fernanda nos bastidores. Um momento devidamente celebrado e registrado pela lente de Selton Mello. Sim, Demi Moore me representa!

O que dizer de Walter Salles? "A Nanda é a alma do filme", disse ele, "o que estava sendo premiado ali era a alma do filme, aconteceu pelo talento extraordinário dela. Pensei muito na dona Fernanda, ali na caminhada (até o palco) quando em 1999 o filme (Central do Brasil) ganhou o prêmio. E aquele discurso improvisado, lindo, que veio de dentro, era a Nanda, uma pessoa que está sempre em total sintonia consigo mesma". Como não amar Walter Salles? Desde o começo da minha juventude, morro de vontade de dizer a ele: "Waltinho, nunca te vi, mas sempre te amei!"

Já dona Fernanda foi primorosa no seu papel de mãe orgulhosa e emocionada: "Eu vivi para ver isso, uma transferência vocacionada nessa dimensão para a Nanda, como atriz. É uma vida muito particular, especial e misteriosa essa nossa de atores e atrizes. É um talento divino. Nós somos a terceira margem do rio, existimos em cena e isso é uma vocação inarredável. Continuamos. O palco continua. A interpretação do ser humano em total liberdade continua. Bravo, minha filha, bravo!"

Que venha o Oscar! Para mim. Nanda, Waltinho e dona Fernanda já ganharam! n