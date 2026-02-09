Foto: Eronildo Brito/TVM Ato na Beira Mar de Fortaleza contra os casos de violência contra a mulher e feminicídio/ 7/12/2025

Estamos em 2026. É espantoso como o assédio ainda é um tema tabu e frequente em nossa sociedade que, quando acontece, gera silêncio e impunidade como consequências naturais. Se falta consciência, conhecimento, esclarecimento, conversa, debate, mediação, denuncia e punição, não pode haver ajuda, remediação, solução e, muito menos, cura.

Precisamos acolher, educar, esclarecer dúvidas e mostrar a luz no fim do túnel para milhares de pessoas que são assediadas todos os dias, nos seus mais diversos tipos de relacionamento. E resgatar os fundamentos históricos dessa doença social, descortinando os diferentes tipos de assédio e sua lógica cruel e destruidora. Ao aprender sobre o tema, é possível que você se dê conta e reviva suas próprias cicatrizes de assédios silenciados.

Em 1993, fui vítima de um escancarado episódio de assédio sexual no meu primeiro emprego corporativo em São Paulo. Não se falava sobre isso. Não havia canal de denúncia e nem a quem recorrer. Naquela época, para sobreviver e me manter no emprego, precisei abafar a dor, o nojo, a angústia e o pavor que tomaram conta do meu corpo e da minha alma. Fiquei em silêncio por 25 anos. Infelizmente, passados 33 anos, pouca coisa mudou na dura realidade do assédio sexual no ambiente de trabalho. A diferença é que agora podemos falar sobre isso.

O assédio gera danos emocionais profundos nas vítimas, que não conseguem evitar um impacto negativo no seu desempenho profissional, passam a viver sob constante medo, sentem-se desanimadas e perdem a confiança em si e nos outros. Isso sem falar nos sintomas de ansiedade e depressão que fazem com que elas se sintam impotentes e se exilem no silêncio e na solidão.

Empresas e famílias precisam conhecer os tipos de assédio, saber identificar os comportamentos apresentados pela vítima, como buscar ajudar, a quem recorrer e como reportar ou denunciar um caso.

Nenhuma mulher deveria estar sujeita a relações de poder que a oprima, humilhe, subjugue e adoeça. Cabe a nós a construção de um mundo com relações humanas, respeitosas, justas, igualitárias e livre de assédio.



