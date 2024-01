A maior perda e a maior gratidão

Foto: Acervo do autor Aquarela de Nello Rangel: "Janela e flor"

.

A mãe perde o jovem filho num assassinato brutal e sem sentido, um jovem de trinta e poucos anos, no auge da vida. E por todos considerado o amor personificado: Super cuidadoso, amoroso e atencioso, sempre. O grande amigo, o irmão fraterno, o filho amado. Foi morto com um tiro no coração.

Dois anos mais tarde o assassino finalmente é preso. O que dá algum alívio a essa mãe. Mas nenhum conforto.



Poucos meses depois essa mesma mãe perde a própria mãe, a quem também amava, enormemente, depois de uma penosa luta contra um câncer.

Então, publica uma linda foto de sua mãe ida, recebendo um beijo de seu filho ido, seguida do texto:



"Tempo de amar e agradecer!"

Para tudo há uma ocasião certa;

há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu:

Tempo de nascer e tempo de morrer,

tempo de plantar

e tempo de arrancar o que se plantou,

tempo de matar e tempo de curar,

tempo de derrubar e tempo de construir,

tempo de chorar e tempo de rir,

tempo de prantear e tempo de dançar,

tempo de espalhar pedras

e tempo de ajuntá-las,

tempo de abraçar e tempo de se conter,

tempo de procurar e tempo de desistir,

tempo de guardar

e tempo de jogar fora,

tempo de rasgar e tempo de costurar,

tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar,

tempo de lutar e tempo de viver em paz.

Eclesiastes 3:1-8

Para que ela publique um texto assim, depois de tudo que passou, é obrigatória ao menos uma convicção. A convicção que aquele filho e aquela mãe foram amados e amaram, profundamente. A convicção que ter convivido com eles foi uma enorme, mas enorme mesmo, graça e benção. E que tudo que eles representam é uma verdade tão substancial que permanecerá sempre alimentando quem com eles conviveu.

Não devemos condenar quem, diante da dor, sucumbe de maneira terrível. E que, depois, tem muita dificuldade de se reerguer. Quem vive a dor é a única pessoa capaz de saber consistentemente o que viveu. Não existe uma maneira certa de reagir à perda. Existe a maneira possível de luto para cada pessoa, em cada situação, em cada tempo e em cada contexto. Não existe um tempo pré-determinado para que o luto se conclua. Se é que em algum tempo ela consiga se concluir. Existe o luto possível para cada um.

Mas o exemplo pungente dessa mãe nos lembra da possibilidade de se recomeçar. Cada um a seu modo, cada um a seu tempo. Nos lembra que em algum momento, por mais que demore, haverá uma brecha para a esperança, uma oportunidade de retomada. E que essas possibilidades serão tão maiores quanto maior foi o amor.

É um paradoxo impactante: Quanto maior o amor havido, maior a dor da perda e maior a chance de reconstrução.

E, quanto maior o amor, mesmo que traga consigo dor igualmente enorme, maior a possibilidade da gratidão. Maior a chance de nos lembrarmos da enorme benção de ter tido em nossos braços tanto afeto, tanto amor, tanta verdade.

É sempre bem-vinda a gratidão. Às vezes não é possível a gratidão. Não naquele dia, não naquele momento. Mas, em algum outro momento a cerração se abre um pouco. E alguma luz, alguma brisa, algum azul do céu, aparece. E quando surgirem esses momentos talvez também surja o momento de agradecer o amor vivido. E então percebemos que é sempre o melhor caminho a gratidão. Para nós. Para todos.

A gratidão é uma das formas da liberdade.