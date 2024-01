A velhice dos pais

Foto: Acervo do Autor Ilustração de Nello Nunes: "Ampulhetas e a Bicicleta do Equilibrista"

- Meu pai segue na quimioterapia. Está indo bem. Outro dia a pressão caiu um pouco, mas o médico disse que é normal. Minha mãe melhorou bem das dores, da falta de ar, está andando melhor. No domingo eu combinei com papai, dentro do quarto, de levá-lo na próxima quimio – Mamãe não sabe que ele está fazendo esse tratamento, né? – e quando voltamos para sala ela disse, fazendo a maior tromba, que a gente podia ficar de conversinha no quarto. E emburrou.

- Ótima notícia.

- O quê?

- Ótima notícia sua mãe ter emburrado. Minha irmã, pequenina, caiu brincando de pique-pega e rompeu o fígado. Ficou dois dias e meio internada, opera, não opera, com o médico esperando, na esperança de que o fígado se regenerasse sozinho. Na manhã que ela acordou xingando que a televisão não estava com a imagem boa, que não dava para ver o desenho direito, o médico olhou para o meu pai e disse que o fígado já devia estar quase bom. Porque quando ela estava mal ela ficava quietinha e não reclamava de nada. Sua mãe ter tido ciúmes e emburrado é ótimo. Ela está melhorando mesmo.

- Entendi. Essa semana papai me surpreendeu. Me abraçou, me deu um beijo. Nunca fez isso. Nunca. E disse que foi criado sempre apanhando do pai dele. Que nunca teve carinho do pai. E agora, depois dos oitenta, me beija e abraça desse jeito. Fiquei muito emocionado.

- Que lindo isso!

- Demais. Mas difícil também, né? Eles estão envelhecendo mesmo. Melhoraram nessa última semana. Mas não rejuvenesceram né? Essa doença progressiva e irrefreável da velhice é dura. E acaba que fico tentando antecipar as coisas. Penso lá no futuro. Se meu pai morrer o que vou arrumar com minha mãe? Se minha mãe morrer o que vou fazer com meu pai? Trago o problema para agora e ele nem está acontecendo de fato e não consigo parar de pensar nisso. O tempo todo. Insuportável. Isso me deixa muito agoniado. Tenho, como você disse, mania de querer controlar tudo. Tenho consciência disso, mas não consigo parar de pensar nessas coisas.

- Isso se chama pensamento intrusivo. É um pensamento que você não quer ter, não vê sentido ficar pensando nisso agora - seus pais ainda podem viver muito - mas não consegue evitar. Esse intruso, esse pensamento, entrou e não sai mais da sua cabeça.

- Pensamento intrusivo. É isso mesmo. Como melhoro disso?

- Algumas coisas você já está fazendo. O pensamento intrusivo incomoda mais quando a ansiedade aumenta. E, com as doenças deles, você ficou muito ansioso. E ele é intensificado pelo receio de sentir culpa se algo acontecer quando você não está atento e disponível para ajudar. Você voltou para a terapia. Entender o que está acontecendo ajuda. Você já faz atividade física. Isso é muito bom. Retomar a meditação também. As duas coisas diminuem bem a ansiedade. Mas é preciso entender que o objetivo não é ficar sem ansiedade.

Alguma ansiedade é inerente à vida, é o que a gente pode chamar de angústia vital. Ela nos desperta para os problemas, nos predispõe a agir. Não pretendemos acabar com a ansiedade, mas modulá-la. Torná-la mais manejável, mais compreensível. Assim, entender como ela acontece, por que piora, entender da inevitabilidade da angústia diante do envelhecimento, diante da luta forçosa daqueles que amamos, tudo isso ajuda. Modula a ansiedade e a culpa que nos empurram para os pensamentos intrusivos. Mas você pode tentar também um caminho novo, que acho que você ainda não tentou.

- Qual?

- A gratidão. Lembre-se de agradecer. Você tem tanto a agradecer, se pensar bem. Agradecer por todos esses anos com seus pais. Agradecer o amor que vocês têm e que tem ficado tão evidente nos últimos tempos. Agradecer o beijo inesperado e nunca antes ocorrido. Agradecer por sua mãe que agora considera seu marido e a família dele como parte da família dela. Tem sido tão bonitas as mudanças dela e do seu pai, já em idades tão avançadas. Tempos de lutas e cuidados, é certo. Mas tão bonitos também.

Vocês, enquanto família, se aproximaram tanto. Seus pais estão tão gratos com o carinho e o cuidado com os quais estão sendo tratados. É muita coisa boa acontecendo. Tem tensão e dor também, mas tem amor demais transbordando em vocês. Se você se lembrar, quando a ansiedade começar a se assanhar dentro de você, do tanto de coisa boa que você tem vivido com eles, do tanto que a vida de vocês foi e permanece sendo tão absolutamente linda significativa, naturalmente sua ansiedade vai diminuir. E os pensamentos intrusivos e a culpa também. Agradeça. Deite a cabeça no travesseiro e durma com esse sentimento tão acolhedor. Seu coração vai se abrandar e os pensamentos intrusos se acalmarão também.