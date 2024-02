Lembrando de agradecer

Foto: Acervo do Autor "A quatro mãos", ilustração de Nello Rangel a partir de obra de Nello Nuno

Ontem, tarde da noite, tentando dormir, mas com dificuldades, por alguma aflição fugida e indefinível, me perguntei pelo porquê de estar angustiado. Não consegui uma resposta satisfatória para o questionamento. Mas percebi, meio admirado que, apesar de várias questões pertinentes para que me sentisse inquieto, outras tantas havia para que me sentisse agradecido. E pensei em como considero pouco essas últimas, como não costumo me lembrar de tantas coisas singelas que, se não me colocam em algum tipo de felicidade plena (que nem sei se existe ou se desejo) ao menos me sugerem que eu poderia, ao tentar adormecer, me perguntar se eu deveria me sentir mais grato do que preocupado.

Esse medo, que me segue desde quando não sei, de que algo de ruim pode acontecer e fazer o meu mundo desmoronar, esse temor de que tudo que amo pode se perder num soluço de tempo, esses receios que me perseguem a tanto e que tanto tempo de vida me fizeram perder, são ilusões de ruínas, são falsos problemas que geram consequências de sofrimentos realmente sentidos, mas que poderiam ser esquecidos, poderiam se desvanecer em neblinas, se eu parasse e percebesse o obvio.

A vida já me deu muito.

A vida segue me dando muito.

A vida ainda há de me dar muito.

E a tudo isso devo agradecer. Porque foi muito bom. Foi bonito. Foi terno.

E segue sendo.

A psicologia sabe bem a relevância do sentimento de gratidão. Sabe o potencial de melhora que a gratidão traz para o sofrimento mental de cada qual. Principalmente quando se traduz em ação.

Fui criado em uma cidade do interior, histórica, linda e deliciosamente fria, em casas com quintais e muitos adros de igrejas para brincar. Meus pais eram carinhosos, amavam da gente, a família era grande. Os amigos e a arte sempre foram presentes em nossas vidas. Agradeço.

Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe está idosa, muito frágil. Eu estou vivo, vendo meus filhos crescerem, se descobrirem, escolherem seus caminhos. Minha esposa segue o caminho comigo e conosco. Há sofrimentos e alegrias, lado a lado. Há motivos para agradecer. E agradeço.

Agradeço que eu tenha vivido até agora. E se eu viver ainda mais. Foi lindo, apesar do medo do que viria, tantas vezes.

Agradeço por Angela, por descobrir o amor em uma longa conquista e deleite, conjuntos.

Agradeço pelos meninos já não tão meninos assim. Pela maravilha de vê-los se transformar. Pelo amor e confiança de que nós amamos. Sou grato por ter visto João descobrir o amor e sofrer a primeira perda do amor. E tomara que ainda veja Júlia sentir o amor entrar em sua via, assim como entrou na vida do irmão.

Viver o presente com nossa presença real é viver em oração de gratidão.

Agradeço por ter descoberto a psicologia como um trabalho que tanto me ensinaria.

Agradeço aos amigos, aos colegas, aos pacientes, a tanto que conviveram verdadeiramente comigo.

A vida vale ser vivida. A vida é vínculo, é coragem de se vincular. A vida é castelo de areia que se vai. Mas fica. Ninguém perde uma história vivida.