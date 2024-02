A obediência gera a delinquência

Foto: Acervo do Autor Detalhes da aquarela de Annamélia Lopes: "Desassossego"

A briga começou. Os dois resolveram tomar banho na mesma hora. Minha filha já estava dentro do banheiro. Meu filho, do lado de fora. Os ânimos estavam mais acirrados, as vozes se elevavam. Resolvi intermediar pois sabia que o direito era de Júlia, que pelas leis da antecedência que vigoram lá em casa, tinha adentrado ao banheiro antes que João. No que me aproximei e comecei a falar, Julia berrou comigo e bateu com força a porta.

No mesmo instante abri a porta e falei, bem bravo:

- Você não bata a porta na minha cara!

E iria completar com o clássico:

- Porque eu sou seu pai!

Mas, no mesmo momento, pensei que o argumento era horrível. E autoritário. E, de imediato, usei a frase mais apropriada:

- Porque eu não bato sua! Eu vim aqui lhe dar razão e pedir para João sair e deixar que você tome seu banho tranquila. Mas você bate a porta na minha cara e berra comigo? Eu te respeito e você tem que me respeitar também.

E Fechei a porta.

Juju começou a chorar alto, dentro do banheiro. Minha esposa aproximou-se, assustada.

- Ela está chorando muito...

- Deixa ela chorar mais um pouco. É importante ela pensar. Daqui a pouco eu venho falar com ela.

Depois de uns 5 minutos, com ela já se banhando e o choro mais para um soluço, entrei no banheiro e perguntei:

- Júlia, por que você está chorando?

- Eu não devia ter feito isso com você, papai. Você é tão legal comigo. Eu não devia bater a porta na sua cara, gritar com você...

- Se é por isso, meu bem, então você já pode parar de chorar. Você compreendeu. E é isso que importa. A gente tem que se respeitar. E tentar resolver as coisas conversando, vendo o que é mais justo ou correto de se fazer. A gente se ama. E devemos ter cuidado entre nós. Não tem sentido a gente brigar justo com quem a gente mais ama, não é mesmo?

- Tá bom... Te amo, papai. E desculpa, viu?

- Tá desculpada, meu amor. Também te amo. E toma seu banho tranquilinha, tá?

Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo nesse dia. No mesmo instante que pensei em me afirmar como autoridade paterna a se obedecida consegui pensar e voltar para o que realmente importava na situação.

A obediência gera a delinquência. Se obedecemos somente por obedecer, somente por termos recebido uma ordem, com o passar do tempo ou com a autoridade em questão já não por perto, não iremos mais fazer o que havia sido determinado. Porque não teremos compreendido a importância daquela norma ou daquele combinado. Se compreendemos, verdadeiramente, a importância do que se pretende acordar, a adesão profunda ao que foi combinado garante que tentaremos, verdadeiramente, que a nossa convivência siga os padrões da civilidade e do respeito. O temor não é um bom recurso para a aprendizagem ou para a compreensão. O amor sim. Ou, nas palavras sábias de Santo Agostinho, que usamos como título na coluna anterior, “Ama. E faz o que quiseres.”