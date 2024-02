O irmão fechado

Foto: Acervo do autor Ilustração de Gabriela Rangel, intitulada "Tesoura"





- Hoje eu queria falar da minha relação com meu irmão mais velho. Durante muitos anos ele foi meu exemplo de tudo que era o certo. Ele tinha uma certeza dura de tudo, como disse uma vez o Rosa: “Fechado na ideia, fechado no couro”. Você tem que ser desse jeito, mulher tem que ser assim. Era um pensamento fechado. E preconceituoso. Mas eu tinha ânsia dessa segurança, desse posicionamento sem receios. Eu achava que estava certo. Mesmo sendo extremamente arrogante e estupido. Já tem bastante tempo que nos distanciamos. Ele virou um radical político agora. Não dá para conversar. Mas me faz falta. Eu me sinto mal. Eu não gostava nem de ganhar dele no videogame quando era menor. Eu devia respeitar ele, não podia discordar dele. Ele é muito de fazer somente o que ele quer. A esposa gosta de gente e de conversa. Ele não, ele se isola. Mas como conseguir conversar com ele com o fechamento dele para qualquer conversa aberta e verdadeira?

- Talvez, se você surpreender ele, pode conseguir alguma coisa.

- Surpreender como?

- O que que, se você falar com ele, ele mais vai se assustar?

- Não sei.

- Bom, pelo que disse, se for discutir com ele alguma coisa, como ele está a priori certo, ele vai começar a afirmar as posições dele, exigindo sua pronta concordância habitual com ele e acabou. No certo ou errado ele é imbatível, pois está sempre certo. O que é que, se você falar com ele, ele não consegue classificar de pronto como gosta de fazer? O que que não dá para avaliar se é certo ou errado?

- Já falamos nisso, acho. Quando você me falou sobre a assertividade.

- Isso.

- Acho que então devo focar no que eu sinto a respeito de nós, a respeito da nossa relação. Não cabe dizer se é certo ou errado sentir algo. É o que eu sinto. E pronto.

- Isso. E o que você poderia falar com ele, sobre vocês, que você sente que ele poderia se surpreender e teria dificuldade de sair logo ajuizando o que foi dito?

- Engraçado que acho que seria falar o óbvio. E justamente por ser óbvio seria também surpreendente. Paulo, tenho saudades de você, tenho saudades de nós. Tem tempo, nem sei quanto, que nos afastamos. Mas sinto muito sua falta. Eu gostava tanto de você que nem gostava de ganhar de você no videogame. Nossos pais já se foram. Tia Júnia também, nossa segunda mãe. Mas eu ainda estou aqui. Você também. E tenho saudades de nós. Vamos nos encontrar?

- Muito bom!

- Quem bom! Vou tentar! Alguma sugestão a acrescentar?

- Quem sabe você poderia convidar ele para uma tarde jogando videogame. Mas que, dessa vez, você vai jogar para valer e vai ganhar sem dó! Acho que ele pode ficar ainda mais desconcertado. E é na surpresa que uma importante qualidade do amor se manifesta: A capacidade de, quando é realmente amor, renascer. Brotar de novo, no solo mais árido, a semente mais antiga e mais morta. Um pouquinho de terra, um pouquinho de água e ela está lá, agora, despertando, acordando preguiçosa, devagar. Mas já pronta a eclodir.

Eles jogaram. E quando o mais velho perdeu caiu na gargalhada. O que mostra que a conversa funcionou.

