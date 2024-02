A esperança presente

Foto: Acervo do Autor "A Mulher Forte", de Annamélia Lopes

Nesta semana Carmem Lúcia, ministra do supremo, disse que não seria juíza de um mundo caduco após aprovar regras contra o uso de inteligência artificial nas eleições e de regulamentação do uso das redes na disputa eleitoral.

A eminente ministra lembrou-se, dessa forma, do nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, em sua poesia Mãos Dadas, que cito abaixo:

Mãos dadas

Não serei o poeta de um mundo caduco.

Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considero a enorme realidade.

O presente é tão grande, não nos afastemos.

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,

a vida presente.

Há alguns anos, ainda durante a pandemia, um amigo perguntou se eu não poderia publicar algo que falasse sobre a esperança, que ajudasse a se recuperar alguma esperança naquele momento tão difícil. Naquela época, início da pandemia de covid, tomei a iniciativa de publicar, se possível todos os dias, no Facebook, uma foto de uma pintura e um poema, de alguma forma relacionados entre si. Pensei que um pouco de arte, a cada dia, pudesse ser alguma forma de alívio ou ao menos uma lufadinha de esperança, em tempos tão sofridos. Denominei a iniciativa de “Uma pintura e um poema por dia, durante a pandemia”. Recebi então o pedido que fizesse o mesmo ressaltando a questão da esperança.

Não me lembrei, na época, desse poema do Drummond, que seria, por sinal, muito apropriado. Ele associa a esperança à grandeza da realidade que, de tão enorme, tão maior do que cada um de nós, possui muitos limites aos modos como gostaríamos que as coisas fossem. Mas, também em virtude de sua imensidão, possui muitas possibilidades de ação que, se não são exatamente o que gostaríamos que fossem, permitem opções variadas de outras possibilidades de futuro que podem ser tentadas. E, tão amplo quanto a realidade é, igualmente, no poema, o presente.

Surpreendente, para mim, ao menos, o presente ser apresentado dessa forma. O presente parece colado ao instante, ao fugidio momento do agora, uma minúscula partícula de tempo, um átomo de segundo entre o passado, que já não é mais, e o futuro, que ainda não chegou. Mas o poeta pensa diferente. Há no presente, segundo ele, por ser tão grande, todas as possibilidades de escolha, todas as oportunidades de ação e, em consequência, toda a esperança.

Faz sentido. Só há ação possível no presente. Só posso escolher e agir de acordo com minha escolha no presente. Ao invés de olharmos para trás, saudosistas de um passado que já não é, ou olharmos adiante, na expectativa de um futuro que ainda não chegou, não seria bem mais razoável olhar para o que está ao alcance de nossas mãos, olhar para as possibilidades que se abrem em presença no presente?

E, por fim, a esperança, por alguns criticada por assemelhar-se a uma miragem no longínquo futuro, é trazida, pelo poeta, para o nosso hoje, para o nosso agora. Essa esperança mais real, mais consistente, se apresenta então como um tipo de primeiro passo, primeira atitude, escolha inicial, que principia a construção do desejo possível.

A poesia e o seu pai, o poeta, a desfraldarem o véu que cobre nosso olhar nos permitem ver ao longe, muito longe, como se aqui, a nossa frente, fosse. E tocar o futuro com as mãos presentes.

Grande poeta esse Drummond!