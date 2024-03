Após a morte do pai

Foto: Acervo do Autor Ilustração de Nello Nuno: "Autorretrato como paisagem"

.

No dia da morte de meu pai não lembrei do poema que tinha escrito dois dias antes, onde dizia que seria o fim de uma amizade (ver coluna anterior). Nem quando minha psicóloga e a melhor amiga da minha mãe contaram que ele tinha morrido. Elas chegaram lá em casa no fim do sábado, já de noitinha. A gente brincava sem nem imaginar. Elas chamaram primeiro minha irmã mais velha. Pouco depois me chamaram.

Entrei e vi Alessandra chorando.

- Precisamos te contar uma coisa.

- Papai morreu?

Elas demoraram um pouco para responder, surpresas.

- Morreu.

Não falei nada. Não chorei.

Minha psicóloga pegou minha mão, me levou para outro quarto.

E perguntou:

- Você brincava com ele? O que vocês faziam juntos?

E não sei o que mais. Não sei quando desabei a chorar. Não sei quanto tempo chorei.

Os sons são estranhos debaixo d´água. De olhos fechados escutava barulho de canos e umas vozes distantes, diferentes. Parece que papai também fazia isso, demorados banhos de banheira. Eu deixava só o nariz para fora, para respirar, fechava os olhos e, com os ouvidos dentro da água, ouvia aqueles ruídos esquisitos. Bateram na porta. Abri. Era o Ivan, meu melhor amigo.

Depois que me contaram do papai, depois que parei de chorar, não sei quanto tempo, fui para o banheiro, mergulhei na banheira e fiquei quieto, escutando.

Meu amigo entrou, sentou-se e ficou quieto também.

Quando a gente acredita que alguém gosta da gente não precisa falar nada para mostrar que é legal. A gente pode ficar em silencio quando acredita que a pessoa gosta da gente de verdade.

No dia não lembrei do poema. Mas de noite sonhei com meu pai. A gente estava junto. Eu estava com uma faca na mão. Dessas de comer mesmo, sem ponta. Esbarrei sem querer a faca na barriga dele. Abriu um buraquinho. Ele começou a esvaziar, igual a um balão, só que devagarinho. De início não preocupei.

Ele era grandão. Diminuir um pouco não tinha problema. Mas ele continuou diminuindo. Começou a ficar pequeno. Pequeno demais. Eu comecei a ficar com medo. Ou nervoso. Sei lá. Comecei a gritar.

- Eu te matei! Eu te matei!

Ele, com calma.

- Não. Eu já estava morto.

E sumiu. E acordei.

Acho que dormi de novo.

Muito difícil descrever o olhar perdido de minha mãe, quando chegou em casa, antes do velório, naquela manhã daquele domingo.

Não sei se perdido, se vazio, se assustado, se travado. Corremos todos para ela, chorando. As gêmeas e Gabi, provavelmente assustadas, mas sem entender nada, de tão novinhas, também choravam.

Alessandra e eu, os mais velhos, nos agarramos na mamãe, que tentava abraçar a todos mas movia-se devagar, meio arrastada. O olhar não estava em nós, não estava nela, não estava em lugar algum. Acho que era perdido mesmo, como ela, perdida, sem saber o que fazer, o que pensar, o que dizer para nós, como nos acalmar. Tentava nos abraçar, a todos, em câmara lenta. Quem olhasse de fora talvez tivesse a sensação de que nós, os filhos, escorríamos entre os dedos de suas mãos, como areia seca e fina da praia, escapando no vento que vem do mar.