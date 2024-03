Um pouco de alento há algum tempo

Foto: Acervo do Autor " A Janela", de Nello Rangel

Há um bom tempo, ainda durante o isolamento social, resolvi publicar todos os dias, no Facebook, uma pintura e um poema, de alguma forma relacionados. Era a iniciativa de “Uma pintura e uma poesia, por dia, durante a pandemia”. Eu queria, naquele momento de tanta aflição, medo, tristeza e até rancor oferecer um pouco de arte, de poesia, uma lufadinha de ar fresco para o dia a dia. Como se pudéssemos, se não sair livres pelas ruas, ao menos olhar um pouco, pelas janelas, para fora, para o mundo, para os outros.

Mas essa dupla artística de pintura e poesia nem sempre eram leves uma vez que o autor da iniciativa, frequentemente bastante abalado pelas circunstâncias, escolhia por vezes duas obras tensas ou angustiantes, que não colaboravam muito para arrefecer a angústia reinante.

Em um desses momentos um paciente perguntou se eu não poderia publicar algo que desse, a quem visse, um pouco de alento ou esperança.

No auge da filosofia grega antiga, com as cidades estados gregas ainda independentes e soberanas, Sócrates, Platão, Aristóteles e seus contemporâneos questionavam as grandes questões da humanidade, certos de que era possível conhecer, via a razão, a realidade. Pensavam o porquê de ser do universo, dos homens, da política, o sentido da existência, a verdade e tantos outros temas grandiosos.

Mas, na sequência, toda a região passou por longo período de dominação por povos estrangeiros.

E os pensadores gregos dessa outra época, agora de muita opressão, se voltaram para temas menos abrangentes, muitas vezes de natureza mais prática ou ética, focando agora em questões mais singelas da vida de cada um. Algo, talvez pudéssemos dizer, como se questionar de como conseguir manter alguma esperança em tempos tão prolongados de opressão.

Penso que a pandemia que nos fez algo parecido com todos nós. E depois, quando parecia que tudo se acalmaria com a chegada da vacinação, veio a guerra na Ucrânia e, em sequência, o massacre palestino.

E meus pacientes, tal como gregos oprimidos, pediam novamente por motivos para pequenas lufadas de ar fresco, por algumas possibilidades de esperança.

E eu, apesar de também me sentir bastante oprimido, bem que tentei. Acho que algumas vezes fui bem-sucedido. Outras tantas nem tanto.

Agora, por motivo de problemas de saúde na família, me vejo obrigado a suspender minhas publicações semanais no OP+, depois de mais de 130 colunas em dois anos e oito meses de fértil colaboração. Foi um longo percurso, que muito me motivou e pelo qual agradeço, ao Jornal, pela oportunidade, à Regina Ribeiro, pelo apoio e orientação e aos leitores que me acompanharam até aqui.

E que, nesse momento de pausa, aproveito para sugerir uma imagem: Imaginemos a simplicidade no menino que descobre o engatinhar: Um palmo, outro, mais um e outro... e vamos, cuidadosamente, palmeando a realidade, o mundo que lentamente se revela ao olhar da criança admirada. Foquemos no simples, naquilo que está ao alcance da mão, no pequeno ato possível, mas que, apesar de minúsculo, trás em si uma enorme esperança. De novo ela, a esperança, volta ao cerne dos meus pensamentos. A esperança de que, em algum momento, em algum futuro, possamos ser, mais uma vez, diferentes do que um dia fomos. E que o futuro poderá se abrir, diante de nós, em novos caminhos, novas perspectivas e horizontes.

E, quem sabe, até breve.