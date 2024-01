Benção ou maldição

Foto: Carlus Campos OP Educação 01

Os católicos do mundo inteiro se viram espantados com a declaração da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, onde a mesma respondia um questionamento feito pelos prelados alemães, afinal de contas, pode abençoar o casamento homoafetivo ou não? Em resposta, o Vaticano respondeu em uma carta, não. Porém, disse aquilo que todos já sabiam ou que já eram para saber. O padre pode abençoar pessoas. Como falou o Pe. Josileudo - padre da Arquidiocese de Fortaleza, conhecido pelo jargão "Muito é massa!" - o clero pode conceder a benção em nome de Deus para objetos, animais, elementos da natureza e obviamente para pessoas. Não sei onde está o espanto de tantos católicos quando o Papa Francisco disse que se pode abençoar seres humanos. Percebe-se que muitos ainda não entenderam o que Nosso Senhor Jesus Cristo revelou nas Escrituras, o amor. Não acredito que em nossos tempos haja pessoas que se importem em primeiro lugar com o tipo de relacionamento amoroso que o outro tem. Devemos acima de tudo acolhermos os outros, como irmãos. A Campanha da Fraternidade de 2024 irá falar sobre isso, Fraternidade e Amizade Social. Acolher, amar e cuidar são três verbos que devem estar no dia a dia de todos aqueles que se dizem católicos, na verdade, de todos aqueles que se dizem cristãos.