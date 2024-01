A escolha do Ceará como anfitrião para sediar uma das unidades do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA não foi por acaso. O estado nordestino foi escolhido pelo destaque no número de aprovados nos cursos — uma média de 40% do total no ano de 2023. A capital alencarina será a primeira instalação do ITA fora de São Paulo. Além de oferecer cursos no ramo da engenharia com foco no segmento aeroespacial, existe a pretensão do Instituto fomentar o desenvolvimento de outros cursos, dentre eles, o de energia. A área de energia tem uma forte relação com o Ceará, que devido às fontes eólica e solar, apresenta vantagens naturais competitivas, com índices superiores a diversos Estados do país.