A Associação Peter Pan consciente da importância da educação e dos desafios que enfrentam seus pacientes em meio ao tratamento contra o câncer, busca, por meio do programa social ABC Saúde, realizar ações pedagógicas e educacionais, resgatando o amor ao aprendizado.

O programa visa proporcionar uma experiência construtiva do ambiente escolar, muitas vezes deixado de lado devido às exigências do tratamento. Este mês marca o reinício do ABC Saúde, fazendo com que nossos assistidos se sintam como qualquer outra criança, mesmo em meio à desafiadora rotina hospitalar.