Ele tem deixado minhas noites mais leves, os meus sonhos mais longos e os sucos azedos mais doces.

Ele tem sido a primeira imagem na minha cabeça ao acordar e a última antes de dormir.

Ele tem sido o motivo d'eu amarrar a cara durante o dia, de torcer um bico no canto da boca, tudo isso, para que quando eu o encontre, entregue meu riso todinho a ti.

Eu queria pendurá-lo em um quadro bem acima de minha cama, para que eu possa vê-lo ao me arrumar em mais um dia de trabalho cansativo, queria tê-lo presente na fragrância do perfume que lanço em minha pele ao sair atrasado.

Eu queria expô-lo em um museu ou postar em um vídeo viral para que todos possam ver do jeito que te enxergo, com o maior sorriso do mundo, que incendeia a minha sala e acalenta o meu jardim.

Esse texto pode ser um eufemismo medonho, é que fica difícil não exagerar, quando se tem teu sorriso por perto.