Eu te quero mesmo com essa minha garganta ressecada. Mesmo com teus olhos fundos das noites sem dormir por conta das provas da faculdade. Eu te quero com o meu coração na mão. Eu te quero com medo. Eu te quero com atenção.

Depois de 7 anos, eu sei que não encontramos a mesma pessoa 2 vezes. Você mudou, deixou a barba crescer e eu finalmente tomei o jeito da vida. Depois de tantos anos, me apeguei a ti de novo. E venho te informar que eu te quero nas entrelinhas dessas mensagens que você talvez ache sem significado. Eu te quero nesse silêncio calado.

Eu te quero igual te queria 7 anos atrás e quem sabe até mais. Eu te quero porque você foi o único que sempre me trouxe paz.