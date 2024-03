Meu coração tem sentido saudade da época em que a vida era mais simples.

Não havia tantas preocupações sobre o futuro, sobre ser forte o tempo todo.

Às vezes no meio de tantas dúvidas me pego pensando na inocência, no silêncio e na

liberdade de não sentir o tempo correr contra meus sonhos e a minha vida.

E dói.

Dói saber que não poderei ler todos os livros que quero.

Que não conseguirei ser todas as versões

que desejo.

E nem vou viver todas as vidas que planejo.

Eu, assim como Sylvia Plath, também me sinto terrivelmente limitada.