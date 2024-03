Com a implementação da LDB/96, houve mudanças na abordagem educacional, surgindo assim a Educação no Campo. É preciso considerar as especificidades desse contexto, como a valorização da cultura local e a necessidade de práticas pedagógicas que respeitem e promovam a sustentabilidade ambiental. Um exemplo disso é a implementação de escolas itinerantes em comunidades rurais, que levam o conhecimento até os alunos que não têm fácil acesso. Essas iniciativas contribuem para a inclusão e o desenvolvimento das comunidades rurais, respeitando sua identidade e fortalecendo os laços com o meio ambiente.