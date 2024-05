Boas amizades, bons amigos e café

Foto: carlus campos 2105leitor.jpg

O quanto deve ser legal ter uma amizade que podemos fazer algo sem se impor com outras ideias. Na questão de ter amigos para dar uma volta por aí, ou até mesmo tomar um café na padaria, em uma cafeteria ou até mesmo na própria casa da pessoa, como um rolê daqueles igual de amigas senhoras que sempre marcam um café na casa da outra para conversar, pois já não se enquadra mais em "rolês" agitados. Sinceramente, meus leitores, talvez seja disso que necessitamos de uma boa amizade e bons amigos, para tomar um café com eles em qualquer lugar que venda ou dê. Pois às vezes nós esquecemos o quão bom isso pode ser para a pessoa ou até mesmo para si próprio. Então, always have good friendships and good friends along with a cup of coffee with you.

Pois é disso necessariamente que a gente precisa às vezes, em vez de outras coisas.