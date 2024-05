Foto: carlus campos 2805educacao.jpg

Acho que o que dói na perda é saber que as memórias serão esquecidas, mesmo que você tente fechar as mãos, enlaçar os dedos para que nada passe por entre eles, as lembranças vão se tornando um borrão, os momentos sofrerão alteração, algo será editado, e você sabe disso. Em seguida, a dúvida se instalará, mas e aquele dia aconteceu assim ou de outro jeito, a sequência dos fatos ficarão embaralhados e você se forçará a preencher as lacunas. Você lembra, mas é como se não conseguisse juntar simultaneamente o ocorrido, foi editado. As edições permearão as nossas vidas. A impressão que tenho é que tende-se a ficar tudo mais objetivo, enxuto, sabe?

Ainda assim, os domingos regados a bolo sempre me lembrarão da minha mãe e minha avó materna. Não tem uma vez que eu faça um bolinho e não lembre ou dedique a elas.