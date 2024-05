Você esteve triste e confusa, mas repetiu estar bem. Você tentava fazer com que as pessoas acreditassem ou você mesma queria acreditar que estava? Garota, você afasta as pessoas porque tem medo. Medo de gostar, de se apegar e de sentir coisas terríveis já sentidas no ontem. Você tem medo de ser gostada e vir a perder. Você não faz ideia do quão errado isso é.

Ninguém gosta de perdas, ninguém gosta de se ferir. Olhe para si, veja seu reflexo no espelho e se pergunte se cair na solidão é o seu objetivo de felicidade. Olhe além do que os seus olhos veem, enxergue sua alma e responda para si.

Se comprometa a se dar uma nova chance de felicidade. Se comprometa a não afastar mais de ninguém do belo coração que você tem. Comprometa-se a voltar para si. Garota, você pode fazer o que quiser. Inclusive, ganhar o mundo e se encontrar.

A vida pode ser cruel e dura. E sem perceber, você deixou de sentir o medo e passou a sê-lo. Você pode escolher entre ser sua heroína ou a vítima de sua história. E eu sei que lutar sempre é exaustivo e em um desleixo qualquer, você para de escolher, mas nós sabemos que há sempre uma escolha. Volte à fazê-la.

Você se tornou o receio. Pare de guardar tudo para si, deixe de se permitir fragilizar. Você ainda vai se magoar muito e vai magoar muita gente, quer você queira ou não. Caia, mas levante. Nada é eterno, nem mesmo a dor. Não existe estragos irreversíveis, você pode reverter a situação.

Não se apegue ao passado, não deixe que os fantasmas do ontem lhe assombrem e lhe ponham medo. Drible-os. Permita que a vida te surpreenda. Você precisa se reencontrar, precisa se ajudar; seu emocional está se perdendo. Precisa levantar dessa cama, cair fora e brigar por uma melhora. Levante-se! Levante-se e lute. Não se agarre ao fim sem lutar.

Arrume sua casa, estabilize sua alma e saia em busca de seu eixo.