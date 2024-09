Você destroçou as nossas chances quando me atingiu fisicamente e fechou os olhos para isso. Não foi um milagre medonho, mas você. Assim como foi você quem resolveu me golpear mais uma vez, dessa vez mais fundo... no intimo; ao brincar de "bem te quero", "mal te quero" comigo.

Mas eu preciso te dizer que de todos que eu precisei superar, você foi o mais fácil.

Obrigada por facilitar as coisas nesse sentido.