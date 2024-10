Onde foi que deixamos as coisas passarem, mas não passar de um modo devagar mais sim de um modo tão rápido, onde contatos que tínhamos, em que hoje em dia nem se mandam nem no mínimo um "oi" ou sei lá qualquer coisa que fosse. Mas, ao meu ver, meus queridos leitores, hoje em dia estão muito monótonas as coisas entre as pessoas, sem muito tempo para chegar e conversar, e sim só apenas no tibum, rala e rola e sem história, que conhecidamente love.