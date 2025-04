Dementador

Você olhou nos meus olhos e disse com tanta certeza e verdade que me amava que por um segundo eu acreditei, mas a verdade é que o seu coração nunca foi e nunca esteve em sintonia com os batimentos do meu. Eu fui uma distração, assim como todos os outros desavisados serão.

Eu sempre achei que apesar de eu ser mais amor do que mulher, o amor não era para mim e estive por muito tempo confortável com isso e isso por todas as vezes em que eu caí e precisei ressurgir das cinzas, mas com você foi diferente e ainda mais profundo. Você me fez fincar os dedos no chão, ranger os dentes e engolir o sabor amargo de forma hostil da certeza de que o amor tinha uma aversão a mim. Você me fez ter essa certeza. Na verdade, essa foi a única certeza que você me deu, depois de é claro, se mostrar confusão. E isso foi verdadeiramente cruel. Eu caí, sofri e tenho sofrido desde então.

Hoje é dia de luto e eu estou enlutada por mais um amor que eu vou precisar enterrar porque estava com a pessoa errada, na hora errada, dando tudo o que eu poderia dar e mais, mas que nem de longe poderia me dar o mínimo por não ter um mínimo para ser dado. E sinceramente? Sendo muito sincera, eu teria aceitado o mínimo por tanto te amar, mas a verdade é que eu não só valia, como merecia mais e essa certamente teria sido mais um dos meus arrependimentos para comigo em relação a você.

Você diz que há amor em você e que parte dele é meu, mas se isso é verdade, por que eu estou em naufrágio em minhas lágrimas e você está provando do gosto de outra mulher e deixando que essa mulher, que não te conhece, prove do seu enquanto você finge que eu não existo até que me apague de sua memória? Que amor é esse que conscientemente decide esfaquear as entranhas do outro em nome da própria carência e luxúria?

Você está me apagando da sua vida, portanto, é direito meu te apagar do meu peito.

Hoje é dia de luto e no caixão lacrado há você. Arrancar você de dentro de mim tem sido difícil e o velório tem sido doloroso e demorado, mas quando a caixa de madeira descer, serei eu mesma a jogar a terra por cima para garantir que o defunto não volte a me olhar nos olhos e consiga chegar rente ao meu peito mais uma vez.