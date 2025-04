Fortaleza de obstáculos

A falta de acessibilidade em Fortaleza é um desafio persistente que compromete a mobilidade e a dignidade de milhares de cidadãos. Calçadas irregulares, desníveis, obstáculos como postes e mobiliário urbano mal posicionados dificultam o deslocamento de pessoas com deficiência, idosos e outros com mobilidade reduzida. O Centro da cidade é apontado como um dos bairros menos acessíveis, com obras inacabadas e calçadas altas que representam riscos constantes. Embora iniciativas como o Plano Municipal de Caminhabilidade e a Operação Calçada Acessível busquem melhorar a situação, a fiscalização ainda é insuficiente, e muitos proprietários não cumprem as normas estabelecidas.