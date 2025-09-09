O telefonema pegou-a de surpresa. Atendeu com impaciência, os olhos presos ao livro que tinha nas mãos, uma história policial que não consegui parar de ler. Era bom estar sozinha, lendo um livro de suspense numa noite de ventania. O sábado já estava quase no fim, e ela ali, presa àquelas páginas. O som do telefone era uma intromissão, um estorvo. Atendeu contragosto.

- Alô? - falou com tom desinteressado.

Ninguém falou nada. Apenas silêncio. Desligou, imaginando ser engano ou trote. Seu dia fora longo, e, por ser médica, havia passado horas em um plantão exaustivo. Aquele instante de leitura era o único refúgio em meio ao caos.

Já passava das vinte e duas horas quando a campainha tocou. Levantou-se, hesitante. Não esperava visitas. Ao abrir a porta, viu ninguém. Apenas uma carta cuidadosamente deixada no chão.

Pegou-a com receio. O envelope era idêntico ao que usava em sua clínica particular. Seu coração disparou. As mãos tremiam ao rasgar o lacre. Dentro, uma caligrafia precisa:

"Hoje seu dia foi exaustivo, não é? Espero que tenha notado seu cansaço. Deveria estar calçada com sapatos confortáveis, não tênis branco com pequenos pontos de lama. Cada detalhe é inesquecível para quem observa."

Ela engoliu em seco. Olhou para os próprios pés. O choque percorreu-lhe a espinha. De súbito, outra batida ecoou pela casa. Não na porta, mas na janela dos fundos. Uma nova onda de medo percorreu-lhe o corpo.

Sem coragem de se mover, permaneceu imóvel, com a carta ainda nas mãos. Então, o telefone voltou a tocar. Aterrorizada, aproximou-se devagar levando o aparelho ao ouvido. Uma voz baixa, quase sussurrada, disse apenas:

- Gostou da leitura, doutora?

O silêncio seguinte foi ensurdecedor.

Observação: O primeiro parágrafo pertence ao conto "Os ventos", de Heloisa Seixas.