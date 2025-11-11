A ação estudantil transforma a universidade

A universidade pode ser mais do que apenas assistir aulas. A atividade estudantil é um meio essencial de tornar a vivência acadêmica mais dinâmica e pessoal. Enquanto o ensino tradicional costuma ser passivo, projetos e eventos conduzidos por estudantes despertam o sentimento de pertencimento e protagonismo.

Um exemplo disso foi a Semana do Administrador, realizada entre 22 e 26 de setembro pelo Centro Acadêmico de Administração da Uece. O evento contou com palestras nos turnos da manhã e da noite e teve apoio de marcas como Três Corações, Red Bull e Frosty. Totalmente organizado por estudantes, impactou mais de 600 universitários.

Iniciativas como essa mostram como a paixão e a colaboração estudantil são capazes de transformar a universidade e aproximá-la da sociedade. Fortalecer os movimentos estudantis e o diálogo entre alunos e docentes é essencial para uma universidade mais viva e transformadora.