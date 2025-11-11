Catedral de Fortaleza II

Foto: Carlus Campos Ilustração do O POVO Educação, 11.11.2025

A Catedral foi construída sobre a demolição de uma antiga igreja que apresentava rachaduras nas bases, em 1938. Teve como modelo a Catedral de Notre-Dame, Paris (França), e projetada pelo engenheiro francês George Mounier. É a terceira maior do Brasil e acolhe cerca de cinco mil pessoas. As torres da nova Sé medem cerca de 75 metros de altura. Quando entramos, a esquerda está a capela de São José, a direita a de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade; no centro o Altar-Mor vindo de Verona (Itália), presente de um amigo de Dom Delgado, ex-arcebispo de Fortaleza. A cripta usada para celebrações de casamentos, batizados, missas de sétimo dia, é consagrada aos adolescentes e homenageia os santos mortos ainda jovens: Tarcísio, Domingos Sávio, Pancrácio, Luzia, Inês e Gorete. No altar central da cripta se encontra a imagem de Jesus adolescente de braços abertos. Na capela do Cristo Ressuscitado estão sepultados bispos e padres.

Alguns dias atrás me veio o questionamento: visitamos igrejas e catedrais em outros lugares, e a da nossa cidade fomos rápidos e dispersos em raras ocasiões festivas que se apresentaram, sem tempo de apreciá-la e nos aprofundarmos mais sobre sua história. Num domingo à tarde tive o ímpeto de ir ao seu encontro: antes da missa, lá dentro fiquei admirando cada parte e senti a imponência leve desse templo, o efeito da luz exterior sobre os vitrais e tudo o mais que a compõe. Teve início a celebração, um momento santo e de concentração, pois tudo que ali estava nos levava à oração.