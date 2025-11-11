Seu filho não vai te questionar sobre o nascimento dele, tampouco sobre o porquê de ter tomado fórmula.

Você pode substituir o leite materno por mamadeira. Seu bebê pode vir ao mundo através de uma cesariana.

Nascer naturalmente, ser amamentado ao seio — são coisas importantes, mas não essenciais.

Entenda: não estou aqui negando a importância de nenhuma delas, nem minimizando seus benefícios. Mas, na maternidade, assim como na vida, nem tudo que é importante… é essencial.

Essência vem do ser. É a base.

Essencial é tudo aquilo que nunca se vai, que é inerente, que nasce e morre com a gente. E, se tem algo que todo ser humano necessita, é ser amado. E, como tudo que é essência, não pode ser substituído. Não existem latinhas no supermercado que possam suprir a falta de amor. Não há cirurgia que conserte uma alma quebrada pelo abandono. Não há substituição para aquilo que é fundamental. Fórmulas? Medicamentos? Nada.

É como você olha para o seu filho, o som das suas palavras, a maneira como o toca — isso é essencial.

O tempo gasto. O colo disponível. O abraço quentinho. O cafuné. Todo o cuidado, o estar ao lado. As várias maneiras de demonstrar carinho... o ser amado.

O amor é a única necessidade humana que não é modificada com o tempo. Homens e mulheres, adultos e bebês — todos necessitam. Porque o amor é o combustível da alma. Todo o resto vai passar.

O leite, um dia, vai secar. O parto, em poucas horas, termina. Berço ou cama compartilhada, essa fase passará. Você continuará sendo mãe. É o amor que é o vínculo dessa relação. Ele é a melhor definição. E, para qualquer problema, é a solução.

Por isso, quando a culpa insistir em te machucar, quando as lágrimas começarem a rolar, a frustração, o medo ou a solidão... Não esqueça de se perguntar: Isso é essencial? Se for, vai ficar.

Nem o tempo, nem a circunstância, vai modificar. Porque essencial… é o que fica.