O brinquedo escondido

A vida é como um brinquedo escondido dentro de um Kinder Ovo, sempre pronta para nos surpreender. Podemos até não saber o porquê da nossa existência, se somos fruto do acaso ou parte de um propósito divino. Ainda assim, é fato que estamos neste planeta para viver momentos inimagináveis.

Esse texto surgiu a partir de uma reportagem sobre as reviravoltas na vida da atriz Tânia Maria, a dona Sebastiana do filme O Agente Secreto. Quem poderia imaginar que a vida dessa senhora mudaria depois dos 70 anos? Para muitos, essa fase já representaria o fim, sem perspectivas. No entanto, ela saiu de um distrito com apenas 600 habitantes e se tornou uma atriz reconhecida internacionalmente. Sua vida mudou após encontrar o diretor Kleber Mendonça Filho. Um encontro transformador, uma surpresa capaz, inclusive, de render ao filme indicação ao Oscar. Saberemos no final do mês, mas estou na torcida.

Por isso, acredito muito nas surpresas que a vida pode nos apresentar. Alguns presentes são ruins, amargos, até trágicos. Mas também existem aquelas caixinhas que, ao serem abertas, transbordam sorrisos.

Já vivi grandes reviravoltas amargas, marcadas por lágrimas e luto. Agora, porém, estou aberta e aproveitando tudo de bom e inesperado que a vida pode me oferecer, seja uma sobremesa diferente, novas atividades ou a transformação e os sorrisos que surgem de novos encontros.

Estou pronta para sentir as borboletas no estômago e permito que a vida me surpreenda.