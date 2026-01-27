Palhaço, pão e teatro

Espaço dos correspondentes escolares do Programa O POVO Educação 2021. O programa reúne 140 jovens estudantes do ensino fundamental das redes pública e privada de Fortaleza. Os correspondentes participam de oficinas nas quais aprendem a editar jornais, roteirizar podcasts e apresentar programas de rádio, entre outras atividades
Nesse sábado optei pelo teatro. Onde a magia é esotérica, não sei explicar o que acontece quando o povo do teatro se junta para fazer um bom espetáculo. Ou quando toda uma produção proporciona que a peça possa acontecer.
Eu sempre quis ir ao teatro, fiz aula desde criança. Quase todo mundo tem aquela tia que investe em toda a arte para você. Tia Maria dos Prazeres e Givanilda investiram em mim para que, hoje, eu seja apaixonado pelo ato de ir ao teatro, e vou! Só saio bêbado do espetáculo, saio deslumbrado. É que lá as pessoas se olham de verdade.
No teatro as pessoas são de verdade, se despiram para estar lá. As crianças ninadas no colo dos pais tem um olhar fixo à sua frente, a plateia fixa os atores e as luzes, além do figurino e trilha sonora que acompanha a atuação. Ah, o teatro! Que viva sempre em meu coração e no de todos os viciados na arte teatral.
