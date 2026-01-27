Palhaço, pão e teatro

Nesse sábado optei pelo teatro. Onde a magia é esotérica, não sei explicar o que acontece quando o povo do teatro se junta para fazer um bom espetáculo. Ou quando toda uma produção proporciona que a peça possa acontecer.

Eu sempre quis ir ao teatro, fiz aula desde criança. Quase todo mundo tem aquela tia que investe em toda a arte para você. Tia Maria dos Prazeres e Givanilda investiram em mim para que, hoje, eu seja apaixonado pelo ato de ir ao teatro, e vou! Só saio bêbado do espetáculo, saio deslumbrado. É que lá as pessoas se olham de verdade.

No teatro as pessoas são de verdade, se despiram para estar lá. As crianças ninadas no colo dos pais tem um olhar fixo à sua frente, a plateia fixa os atores e as luzes, além do figurino e trilha sonora que acompanha a atuação. Ah, o teatro! Que viva sempre em meu coração e no de todos os viciados na arte teatral.