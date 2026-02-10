Ruído sem relva

O Centro da cidade me chegava aos olhos com manchas rápidas de fachadas que não conseguia ler. Sentia uma dor no pescoço, da noite mal dormida. Tentei óculos escuros, mas ainda assim era demais: cores e formas. Andava rápido no meio do Centro e eram tantos ruídos que meus ouvidos não distinguiam o que era barulho e melodia. Eu nem sequer entendia o que diziam de um lado ao outro: preço, promoção, alguém cantando alto, panfletos. Tentei fones de ouvido e, ainda assim, me sufocava em espaços que não conseguia entender. Eu me sentia uma televisão de tubo chiando. Olho para cima, buscando algo diferente: um sol a pino, retângulos espelhados e pombos. A agonia cresce, paro e vejo olhos cansados ao redor e pés apressados em todo o entorno. Muitas sacolas nas mãos, alças presas a dedos esbranquiçados. Confabulei um e se, temidos são os e se, todos, ao mesmo tempo, largassem as sacolas no chão e deixassem rolar as compras e casas dentro de mochilas, parassem os carros, abrissem as portas em gestos de basta e simplesmente todos, me incluindo na loucura, se jogassem no chão e chorassem seu cansaço. Um choro de criança com sono, vontade de voltar ao útero. Fizessem silêncio depois do choro coletivo e só depois, com tudo parado, pudessem retomar um caminho mais adjacente ao sentido. Aqui há uma grande onomatopeia. Buzina de carro, perco o ar e corro para a calçada, ensaio uma corrida para não atrasar, sentindo um amargo na boca e a dor no pescoço, chata, de uma noite mal dormida. Eu não queria sair da confabulação e tento guardar uma última imagem. Tagore e Girondo parecem compartilhar um íntimo aperto de mãos, de significados ocultos. Pensei, Olivério Girondo, querido, você ficaria desesperado como as coisas poderiam acelerar ainda mais, nem gente com livro no ônibus eu vi. Quanto menos deitar na relva, Rabindranath Tagore, quase nem relva tem. Eu queria muito não estar atrasado, mas sinto, hiperbolicamente, que todos estamos, sem nem mesmo olhar o relógio.