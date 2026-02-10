Um acessório sem subterfúgios

Foto: carlus campos educacao1002

Onde ele esteja sempre nos atrai. Ao passar diante dele todos se espionam, e ele retrata fielmente o que nele se exibe. Tem lugar privilegiado nas salas e quartos das residências, sejam elas requintadas ou simples. É um imprescindível apetrecho na bolsa feminina.

Já sabem a que me refiro? Vou evidenciar um que para mim é especial. Veio há cinquenta e quatro anos junto à mobília moderna e alegre de recém casados, em vermelho e branco laqueado, em formato de uma flor, simples, mas, formoso adorno. Ficava na parede da sala. Aconteceu mudança de residência, o estilo dos móveis foi trocado, renovado, houve doações na ocasião das variações ocorridas, mas ele ficou e sempre muito bem posicionado. Nos espelhou quando jovens, rostos lisos e hidratados naturalmente, nos acompanhando por muitos anos com seu poder de nos atrair, reproduzindo e satisfazendo a nossa vaidade habitual tão presente nos anos juvenis. Diante das inevitáveis transformações que em nos vão se manifestando e como sempre, ele cumpre seu fiel compromisso sem mexer-se, apenas realiza seu papel, mostrando a realidade que ora se apresenta.

Há pouco tempo mudou de ares, trocou a capital por ar praiano. Como sempre tem lugar de destaque. Todos querem ser refletidos. Os que nele se espelharam há décadas, agora sentem com maior intensidade sua sinceridade diante da claridade da varanda litorânea. Ao passarmos o protetor solar sentimos uma tênue cumplicidade dele, mascarando levemente a realidade dos anos diante de uma hidratação agora necessária e providencial. Mas não se engane, ele continua atuando com a sinceridade que lhe é peculiar.