Há 30 anos

1994. POLÍTICA

ONU planeja ataque aéreo na Bósnia

Genebra - A ONU iniciou ontem de forma acelerada um estudo de planos concretos para lançar ataques aéreos da Aliança Atlântica na Bósnia, especialmente Tuzia (Nordeste) e Srebrenica (Leste), sitiadas pelos sérvios, indicaram fontes oficiais francesas e da ONU. Bill Clinton, disse em Praga que está pessimista sobre um acordo de paz na Bósnia.

1994. MUNDO

Cessar-fogo em Chiapas

México - Em mensagem transmitidas à Nação, o Presidente do México, Carlos Salinas, decretou ontem o cessar-fogo no estado de Chiapas onde, desde 1° de janeiro o Exército entrou em conflito com um grupo guerrilheiro. Salinas disse que as cidades e principais aldeias do estado de Chiapas já estão sob a proteção do Exército mexicano.

Há 50 anos

1974. ECONOMIA

Encarece o papel de imprensa

Millinocket (Maine), 17 - A companhia Great Northern vai cobrar 225 dólares por toneladas de papel-jornal, a partir do próximo dia 4 de fevereiro. No inicio de janeiro, já havia majorado o preço do produto de 195 para 208 dólares a tonelada. Alega a empresa que o aumento de 300 por cento no preço do petróleo nos últimos quatro meses, é o responsável pelo encarecimento do papel.

1974. CIDADE

A volta do leiteiro aos bairros

A crise no abastecimento de leite pasteurizado em Fortaleza, em decorrência do preço considerado pelos criadores em desacordo com o custo de produção, fez retornar a esta capital o quase extinto sistema de venda do leite "in natura" diretamente à população. O tradicional leiteiro voltou a percorrer os bairros da cidade e os seus habitantes.

Há 70 anos

1954. INTERNACIONAL

Aviões atômicos dentro de 25 anos

Washington, 18 - (AFP) - "A era dos aviões movidos pela energia atômica, se iniciará, provavelmente, dentro de 25 anos" - predisse, na revista da Associação da Indústria Aeronautica, o general James Doolittle, assistente do chefe do Estado Maior das Forças Aéreas americanas e pioneiro da aviação. "Até o fim da década atual, aviões de transporte a jato", predisse.

1954. BRASIL

A abolição da buzina

Rio, 15 - Telepress - Os acidentes de tráfego diminuem quando se deixa de usar a buzina. Em São Paulo, no perímetro do tráfego silencioso, essa diminuição foi de 40 por cento - declarou Floresta de Miranda 5 "Tribuna da Imprensa". - "Peça á população que auxilie a campanha que Edgar Estrela, e diretor do trânsito vai fazer."