Começa a arrancada de um dos maiores e controvertidos investimentos musicais no País em todos os tempos Roqueiros de várias partes do mundo estarão se exibindo para milhares de jovens numa fortaleza de 240 metros quadrados cercada por muros de três metros de altura e aparelhada com moderníssimo sistema de som e efeitos de luz.

"O Rock in Rio" tem início com espetáculo de Ney Matogrosso, com uma profusão de rebolados elaborados, sambas casados com rumbas, boleros com "funk" e outras alquimias musicais.

Com capacidade de receber cerca de 400 mil pessoas por noite, festival será durante dez dias, o paraíso dos roqueiros que esperam, segundo o hino oficial da promoção (uma balada composta pela dupla Eduardo Souto Neto e Nelson Wellington) "que o mundo seja nosso outra vez". A promoção pode decepcionar um pouco para aqueles que esperam guitarras, viscerais como de Jimmy Hendrix ou gritos estonteantes de Janis Joplin. O brilho ficará por conta dos novos ídolos do rock, a partir do comportado Rod Stewart ao satânico Ozzy Osbourne.

NO PRIMEIRO DIA

Além de Ney Matogrosso, estarão fazendo delirar os jovens dos anos oitenta, o velho Tremendão Erasmo Carlos, do alto da experiência dos seus 43 anos de roqueiro tupiniquim; Pepeu e Baby Consuelo, remanescente de fase hippie e considerados atualmente mestres do roque abrasileirado. O conjunto inglês Whitesnake com rock e rhythm'n blues pesado. Depois será a vez do grupo Iron Maiden, considerada a mais ardorosa banda do heavy metal dos anos 80. E encerrando a noitada, o quarteto inglês "Queen" promete uma apresentação quase que fundamentalmente estruturada em efeitos visuais numa gandioloqüência interpretativa.

Benson acredita no movimento negro

Com mais de 1h de atraso, o guitarrista e cantor George Benson deu ontem à tarde sua entrevista coletiva em um dos salões do Hotel Rio Palace onde está hospedado, bastante tumultuada em seu início devido ao bate-boca entre fotógrafos, pessoal da gravadora e Artplan. Benson ficou sentado ao lado do seu empresário Ken Fritz, de André Midani e da intérprete, bastante criticada durante o desenrolar da coletiva.

Tumultos à parte, o artista foi bastante simpático mantendo um sorriso constante. Sua primeira apresentação no Festival acontece domingo em sua noite mais calma em termos musicais pois já está sendo conhecida como a noite dos mais velhos já que James Taylor e Al Jarreau também se apresentarão no mesmo dia.

Noite marcada também pela apresentação de Ivan Lins, de quem Benson gravou "Dinorah, Dinorah", e que será cantada em dupla na noite de hoje na hora da apresentação do guitarrista.

O guitarrista que se apresentará no "Rock in Rio" com um novo modelo do instrumento, além da sua banda de nove músicos e uma orquestra de cordas com 23 figuras, afirmou ainda que não tem nenhum problema com o "Heavy metal" forte deste festival. Mesmo depois de ter sido hostilizado pelos fãs do rock pauleira da porta do hotel, motivando brincadeiras durante o ensaio com Ivans Lins, do tipo bater na bateria e gritar "'heavy metal" várias vezes.

Cada repórter teve direito a três perguntas (que acabou virando zorra, é claro) nos microfones instalados no corredor em frente à mesa do artista. Uma das mais curiosas foi, sem dúvida, de Luiz B. Neto, do movimento negro socialista, filiado ao PDT, que em duas intervenções perguntou se o músico conhecia ou se se interessava por movimentos negros. A primeira pergunta, George Benson respondeu que nunca ouviu falar mas também não se envolvia com política, preferindo continuar neutro e que sua vida é baseada nos princípios da Bíblia.

Ao responder a segunda pergunta do mesmo rapaz do movimento negro - se ele aceitaria conhecer manifestações de raiz disse que aceitaria com maior prazer. Assim, se o movimento conseguir sua adesão ele deverá dar um pulo até a fazenda Botafogo, onde está instalada a sede do Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo para assistir exibições de jongo, capoeira, maculelê, etc.

Quase ao final da coletiva, que durou 40 minutos, George Benson respondeu que desconhecia e não acreditava que houvesse artistas que tivessem aceitado participar do festival pela metade do seu cachê normal, conforme declarações do promotor do "Rock in Rio", o sr. Roberto Medina. O guitarrista não declinou o seu cachê, limitando-se a afirmar que "cobra um preço justo para participar de um evento que justifique a sua presença".

Ex-coveiro no quente do rock

Completar 40 anos para um astro do rock é mais ou menos como chegar aos 30 para um jogador de futebol. O sujeito começa a carregar o desagradável adjetivo de veterano ou experiente. Há os renitentes, é claro, que após atingir os 39, voltam aos 38 e num ping-pong anual protelam o quanto podem chegar à idade da razão. Mas se ao jogador faltam pernas, astro permitido recurso da maquilagem de certeza de que a voz ou os dedos permanecem ágeis.

Não é o caso do cantor inglês Rod Stewart, que já foi jogador de futebol e hoje é astro, embora tenha começado sua carreira como coveiro nos arredores de Londres. Ele completou a idade crítica dentro do avião, a caminho do Rock in Rio; ontem pela manhã, ao desembarcar, sorriu largamente, levantou o chapéu em reverência aos fãs, que já se acotovelavam com a segurança soltou um estridente "Yeah".

Ouvido rapidamente pelos repórteres, disse que não poderia imaginar que alguém no Brasil soubesse do aniversário.

Alegre e vistoso - camisas de bolinhas pretas e brancas, casaco de nylon vermelho e largo chapéu preto contrastando com o cabelo louro - afirmou que é ótimo chegar aos 40 anos. Esta questão já quase levou à loucura um outro astro, Pete Townshend, líder do

The Who. Desde os 19 anos - hoje com 44 - Townshend tentou provar que a única coisa bela no mundo é ser jovem.

David Converdale, roqueiro antigo na estrada, ex-Deep Purple e atual vocalista do Whitesnake, disse que som feito por seu atual gupo não é Heavy Metal. E Hard Rock.

Ele não gosta de Heavy Metal. Mas, por trás disso tudo, qual a diferenca de Hard Rock para Heavy Metal? Pros roqueiros em geral, o som do Whitesnake é tão Heavy quanto o do Scorpions. Só que a diferença existe. Pequena, mas existe. A linha que separa um

Hard Rock e um Heavy Rock é fina, mas está lá, basicamente, nas letras e nos arranjos.

Questão parecida foi levantada quando o Van Halen esteve no Brasil e declarou não fazer Heavy Metal, e sim, Soft Rock. Soft? Mas vamos as explicações, que não são regras. Um som Hard Rock comeca a diferir de um Heavy Metal a partir do tema das letras, que no Heavy gira em torno de sexo, rebeldia adolescente e em cima de temas religiosos, como deuses e demônios forcas místicas. Bons representantes dessa temática Heavy são o Iron Maiden e Ozzy Cabourne.

O mundo místico do rock

Ozzy, desde o início de sua carreira no Black Sabbath (literalmente um culto demoníaco), segue essa linha de "heavy metal terror". As letras sempre falando de coisas horripilantes, como lobisomens, demônios e a palavra "blood" (sangue), usada praticamente em todos os temas. O visual lembrando sacerdotes de rituais macabros ou dos próprios monstros em questão. Para completar um esquema como símbolos saudado com o sinal do diabo), é um verdadeiro show com tudo a que os adeptos dos grupos tem direito. Iron Maiden, por exemplo, tem em Eddie, a caveira mascote de mais de dois metros de altura, sua grande atração e símbolo, além de aparato que vai cenários cinematográficos a shows pirotécnicos (também um dos trunfos do show de Ozzy). Cobrindo tudo, para justificar o título de Heavy Metal, guitarras estridentes, muita distorção e som ensurdecedor. Em suma, Heavy Metal é um verdadeiro e espetacular circo, onde o que menos importa é o que o vocalista está dizendo e sim que ele está fazendo.

Um pouco complicado de se entender principalmente levando-se em conta que um dos grupos pioneiros do Heavy Metal, o Led Zeppelin não usava nada disso, com exceção de alguns temas baseados em histórias de feiticeiros. Mas é que de lá pra cá o Heavy Metal mudou muito e se dividiu. Nesta divisão é que podemos explicar o Hard Rock. Ele seria algo assim como um Heavy Primitivo. Os temas mais calcados no blues, com canções românticas sofridas e bons solos instrumentais como o ponto alto, assim como os solos do Jazz. Um som firme, duro, mas pra ser curtido com o balançar das cabeças como um pêndulo.

Mas, acima de todas tendências, de todos rótulos, de todos os sons e estilos, o que prevalece é a atitude rock, de estar sempre destoando do que se programou como usual, e quando estranho torna-se comum, volta-se ao comum, e assim por diante. E em meio a isso tudo, atrações internacionais como o Yes (o mais importante grupo do rock progressivo, hoje incursionando no tecno-pop), o Rod Stewart (um verdadeiro show-man, goste-se ou não de suas músicas), Queen (que consegue ser Hard, Heavy e até sinfônico, sem contar com a incrível Nina Hagen, que está acima dessa coisa toda de Punk e New Wave, o Rock é o Rock, uma pedra rolante que não cria limo jamais. Divirta-se classificando os roqueiros que você encontrar no Rock in Rio a escolha o(os) grupo (s) com que mais se identificou, usando ou não os visuais.