Há 20 anos

Dinossauros na Amazônia

Pesquisadores da UFRJ (Universidade Federal do Rio Janeiro) anunciaram ontem, no Rio de Janeiro, a descoberta da existência de dinossauros na região amazônica brasileira há aproximadamente 110 milhões de anos. Até então, existiam somente suspeitas de que já havia sido habitada por dinossauros.

Projeto em homenagem às vítimas

As autoridades de Nova York apresentaram ontem o projeto definitivo do monumento em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro, que consistirá em dois tanques que ocuparão o local das Torres Gêmeas com um jardim em volta. O projeto, batizado "Refletindo a ausência", obra do arquiteto Michael Aradque.

Há 40 anos

Cearenses vencem 1ª prova de Kart

A temporada kartista de 84 foi aberta ontem à tarde com a prova "100 Quilômetros de Fortaleza", ganha pela dupla cearense Roberto Júnior e Hybernon Cysne. Os vencedores deram 139 voltas no circuito em uma hora e 48 minutos. Participaram 20 kartistas, inclusive, da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Incêndio destrói mais de mil carros

Rio - Mais de 1 mil carros apreendidos nos depósitos da Delegacia de Roubos Furtos de Automóveis e do Detran, na Rua Carlos Seidl, no Caju, foram destruídos ontem por um incêndio que começou por volta das 13h a até o final da noite não havia sido controlado pelos soldados do Corpo de Bombeiros.

Há 60 anos

A questão de terras nas fronteiras

Segundo colheu a reportagem do O POVO, nas terras que formam as divisas territoriais entre os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, por sobre a Serra do Apodí, está se registrando um fato interessante em relação às propriedades agrícolas ali existentes, que não sabem a qual dos dois Estados pertencem.

Conferência dos chefes árabes

Cairo, 7 (AFP) - A conferência de cúpula entre os chefes de Estado árabes chegou a acôrdo sôbre as ação básica de combater os planos de Israel de desciar as águas do rio Jordão com fins de irrigação, segundo indicaram fontes informadas, embora sem detalhe, sôbre o acôrdo. Produziu um acôrdo na guerra civil do Iemen.