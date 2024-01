Há 15 anos

2009. FORTALEZA

3° transplante de medula óssea

Vestidos de uma esperança serena, três médicos do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), três enfermeiros e três técnicos realizam o terceiro transplante de medula óssea autólogo do Estado (por meio do Sistema Único de Saúde -SUS). Enquanto a quimioterapia representa de 10% a 15% de cura, o transplante autólogo pode significar 60%.

2009. BRASIL

Regras mais rígidas na publicidade

A partir deste mês, diversas indústrias alimentícias multinacionais presentes no País começam a adotar regras mais rígidas na publicidade dirigida ao público infantil. Entre as determinações, estão vetadas propaganda ou atividade de marketing para crianças menores de seis anos. Nesse caso, as campanhas de comunicação serão dirigidas aos pais.

Há 25 anos

1999. CIDADES

Novo Código de Trânsito

Com a determinação do novo Código de Trânsito de que todos os veículos deverão possuir um kit de primeiros socorros, farmácias e outros estabelecimentos comerciais poderão arrecadar mais de R$ 4,7 milhões com a venda do produto só no Estado do Ceará. O kit está sendo vendido em Fortaleza a um preço médio

de R$8,00.

1999. CEARÁ

200 anos de emancipação do Ceará

Há 200 anos, D. Maria I a Louca assinava a carta régia emancipando politicamente a capitania do Siará. Hoje, num mesmo 17 de janeiro, uma alvorada na Praça Senador Almir Pinto - no Paço da Prefeitura de Maranguape comemora a passagem da data. Será apenas o início de uma série de eventos que devem prosseguir até o próximo ano.

Há 35 anos

1989. MUNDO

Aliado de Mandela condenado

Pretória - O Supremo Tribunal de Pretória condenou, ontem, a 20 anos de prisão, o sul-africano Ebrahim Ismaeil Ebrahim, destacado chefe militar do proscrito Congresso Nacional Africsano (ANC) de Nelson Mandela. Ebrahim, de 51 ans, foi considerado culpado de traição" por seu envolvimento em atentados cometidos em 1986 no Leste da província de Transvaal.

1989. INTERNACIONAL

Grupo tenta tomar barco "Indiana 1"

Montevidéu - Um grupo de simpatizantes do Partido Justicialista da Argentina (Peronismo) tentou tomar num ataque o barco "Indiana 1", que chegou ao porto de Monteviéu, na primeira escala de uma viagem que deve ligar as Ilhas Malvinas com a capital uruguaia chilena de Punta Arenas uma voz anônima anunciou minutos antes que a embarcação ia ser tomada pelo grupo em questão.