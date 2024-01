Há 30 anos

1994. BRASIL

Mandato presidencial reduzido

Brasília - A revisão constitucional começa hoje com a votação da proposta do Relator, deputado Nelson Jobim (PMDB-RS), que reduz de cinco para quatro anos o mandato do Presidente da República, com direito a uma reeleição e sem prazos para desincompatibilizar. "O mandato de Presidente, no Brasil, passará a ser igual aos estados unidos: oito anos com um julgamento no meio".

1994. POLICIA

Vocalista do Sepultura é preso

Vinte minutos depois que Max Cavalera, do Sepultura, deixou o palco do Hollywood Rock no domingo, cerca de 30 homens do Batalhão de Choque da Polícia já estavam entre a porta do camarim e o ônibus que levava a banda. Max Cavalera deveria ser preso e levado ao 34º. Distrito Policial sob a acusação de "adulterar e desrespeitar um símbolo nacional".

Há 50 anos

1974. ESPORTE

Jogador não pode falar palavrão

Rio, 18 - O Fluminense, a partir de hoje, vai aplicar a linha dura no seu plantel de profissionais. Depois de uma reunião de quase duas horas com os jogadores, o vice-presidente Ailton Machado apresentou 16 determinações proibindo os jogadores entre outras coisas, de vestirem blusas sumárias, andarem de bermudas, de fumarem nos vestiários e de usarem palavras de baixo de calão.

1974. NACIONAL

Última peça da ponte Rio-Niteroi

Rio, 18 - Desde às 14 horas de hoje a ponte Rio-Niteroi é uma faixa continua de concreto e asfalta ligando as duas cidades com a última peça metálica, que chegou no lugar àquela hora, subiu em prazo récorde: foi içada e colocada num período de 36 horas de trabalho. Agora, resta o acabamento (asfalta, iluminação e proteções laterais da pista), a ECEX espera concluir em 30 dias.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Nova ferrovia entre dois países

Washington - (USIS) - A Bolivia pode agora lançar-se á maquista de novos mercados para os seus produtos no Oeste e no Leste. A União Panamericana informou que, em janeiro, será inaugurado, entrando em atividade, a nova ferrovia Brasil-Bolivia, cerimônia á qual comparecerão os presidentes Getúlio Vargas e Paz Estensoro. A nova ferrovia com 140 quilometros.

1954. INTERNACIONAL

Ameaçado pelas aguas

Hais, 20 (A.F.P.) - Um dique protetor da localidade de Wolfaartsdijir, no norte de Goes, na ilha de Sud-Beyeland; foi gravemente afetado, numa extensão de aproximadamente 250 metros, pela violencia das águas. Os 300 homens que constituem a equipe local de segurança encarregada de velar pelo dique nos periodos de alerta, colocaram sacos de areia, para deter as aguas.