Há 25 anos

1989. Espanha

Salvador Dali é levado ao hospital

Figueras (Espanha) - O pintor surrealista Salvador Dalí foi hospitalizado ontem de madrugada com sérios problemas cardiovasculares e está sendo submetido a exames médicos. Dalí, de 84 anos, foi levado de emergência ao Hospital Figueras à uma hora da madrugada. O médico particular de Salvador Dalí acredita que o pintor sofre de um edema pulmonar.

1989. Futebol

Alcy diz que torneio é "pirata"

"Se os clubes disputarem esse torneio pirata vou denunciá-los a CBF e eles serão punidos de acordo com a legislação". A advertència foi feita pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), José Alcy, que, ontem à tarde, compareceu ao departamento jurídico da CBF para comunicar a decisão dos quatros clubes dissidentes - Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Tiradentes - de realizarem um torneio quadrangular entre eles.

Há 55 anos

1969. Ceará

Cambistas do bicho sem emprego

A extinção do jogo do bicho no Estado provocou um problema social de larga repercussão, dada as condições de que se reveste, com o desemprego de mais de 4 mil cambistas e consequente situação difícil criada para os seus 40 mil dependentes, segundo os banqueiros. A proibição para o jogo do bicho já foi estendida a todo o Estado, através das delegações regionais de Polícia.

1969. Mundo

Piratas do ar levam mais dois aviões

Miami, 20 - Mais dois sequestros ocorreram na última semana e ambos os aviões, como de costume, foram levados a Cuba. O primeiro sequestro ocorreu com um avião da Eastern Airlines, que levava 176 pessoas a bordo. O outro avião desaparecido foi um turboéllice equatoriano com 81 pessoas. Com mais esses dois sequestros, elevam-se para sete o número de aviões pirateados no ar, no primeiros 18 dias do ano.

Há 75 anos

1949. Esporte

Um campeonato de ping-pong

De acordo com o que conseguimos colher em fontes fidedignas, a Federação Cearense de Desportos promoverá, este ano, um campeonato de ping-pong, entre, as diversas agremiações esportivas na capital cearense, a ter lugar prevemente. O torneio de ping-pong será efetuado na confortável sede do Gentilândia Atlético Clube.

1949. Internacional

Recusam-se à cessação do fogo

Nanquin, 22 - (A.F.P.) - Um porta-voz dos comunistas declarou que o comando das forças comunistas da China recusou-se a baixar qualquer ordem de cessar fogo "incondicionalmente", como propós o ex-presidente Chiang Kai Shek. Por intermedio do radio, foi feita uma comunicação, acrescentando que quaisquer negociações de paz só poderão ser iniciadas se o governo de Nanquin retirar aquela proposta.