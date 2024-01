Há 40 anos

1984. FORTALEZA

Praia do futuro urbanizada

A urbanização da Praia do Futuro abrangerá uma área de seis quilômetros, do Clube de Engenharia até a Praça 31 de Março. As obras, em sua primeira etapa, numa extensão de 2.680 metros, foram orçadas em cerca de Cr$ 820 milhões, segundo informou ao O POVO o Presidente da Emurf, engenheiro Joaquim Percílio.

1984. NACIONAL

Suspenso o consumo de amendoim

São Paulo - A Coordenadoria de Defesa Consumidor do Ministério da Agricultura (CODECON) voltou ontem a advertir a população para que evite o consumo de amendoim e seus derivados. O alerta foi feito para debater o problema da contaminação do amendoim pela aflatoxina, uma toxina produzida por fungo que pode causar câncer no fígado.

Há 60 anos

1964. CARIRI

Surto de aftosa no Cariri

Um forte surto de aftosa ameaça dizimar os rebanhos bovinos do Cariri, com graves prejuízos para a economia da região. Milhares de reses estão atacadas do terrível mal. Enquanto isso a Secretaria de Agricultura encontra dificuldades para enfrentar a zoonose com a imunização das reses ainda não atacadas.

1964. BRASIL

A construção de "Sete Quedas"

Brasília, 21 - (Transpress) - Representantes do Governo Brasileiro irão a Assunção, dentro de poucos dias, a fim de, juntamente com delegados paraguaios, assentarem as normas que orientarão, em base, definitivas, o projeto de construção da usina de Sete Quedas, que será a maior hidroelétrica do mundo. O Informação consta de uma única nota oficial distribuída.

Há 80 anos

1944. INTERNACIONAL

Inglaterra nega governo da bolivia

LONDRES, 25 - Reuter - O ministro Anthony Eden acaba de declarar, na Câmara dos Comuns, que o governo britânico não reconhecerá a junta da Bolívia. Declarou ainda que a sua atitude fora antecedida pelos Estados Unidos, o Brasil, o Uruguai e a Venezuela, que tinham anunciado oficialmente também não reconheceram.

1944. MUNDO

Com aplausos a atitude da Argentina

BUENOS AIRES, 27 - Reuter - A decisão do governo argentino, rompendo as suas relações com o Eixo e, consequentemente, estabelecendo a solidariedade unânime do hemisfério ocidental contra os agressores nazistas, foi recebida com aplausos calorosos, em todos os circulos da opinião nacional. O sub-secretário da Imprensa informou que a noticia da rutura das relações.