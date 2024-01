Há 25 anos

1999. ECONOMIA

Dólar dispara e chega a R$ 1,76

A cotação do dólar disparou ontem. No espaço de apenas seis horas, o preço da moeda norte-americana pulou de R$ 1,59 para R$ 1,70 nos negócios realizados no mercado de dólar comercial, resultando numa alta de 6,92%. O dia de hoje mais uma vez foi de extrema tensão. No fim da manhã, o dólar já era negociado a R$ 1,69, mas foi no meio da tarde que atingiu o pico de R$ 1,76.

1999. BRASIL

Calheiros ameaça detrans

O ministro Renan Calheiros (Justiça) ameaçou ontem, em Brasília, intervir nos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) que não estejam aplicando o Código Brasileiro de Trânsito. Ele também admitiu suspender a exigência do kit de primeiros socorros nos carros. O balanço sobre o primeiro ano de vigência do código aponta redução de 21,30% no número de acidentes.

Há 45 anos

1979. INTERNACIONAL

Atitude soviética gera apreensão

WASHINGTON - O rápido sucesso da ocupação militar da maior parte do Cambodge por parte do Vietnã, com a total aprovação da União Soviética, provocou uma onda de apreensão em alguns países que se sentem vulneráveis a uma incursão.de forças das potências comunistas. Na Europa, lugoslávia e Romênia manifestaram tais.

1979. MUNDO

Tailândia reforça fronteiras

Bangkok (Tailândia) - Enquanto prosseguiam os combates entre as tropas vietnamitas e as do extinto regime cambojano, perto de Battanbang - segunda cidade do Camboja - e do antigo templo budista de Prea Vihear, as autoridades tailandesas passaram a estudar uma maneira de reforçar e vigiar suas fronteiras - informaram fontes ocidentais e da própria Tailândia.

Há 65 anos

1959. CUBA

Quatrocentos estrangeiros

HAVANA, 22 - (FP) - A saída de Fidel Castro está causando inquietação entre seus Íntimos. Castro, com fortíssimas dores no peito, está com febre alta e forçado a se manter no quarto do hotel em que estabeleceu seu QG. Enquanto isso estão sendo esperados 400 parlamentares e jornalistas estrangeiros, convidados de Fidel Castro para assistirem a abertura das Côrtes Marcials.

1959. BASQUETE

Chile x China

SANTIAGO DO CHILE, 21 - (AFP) - O Chile derrotou, ontem à noite, a China Nacionalista por 86x85, na prorrogação, na peleja de abertura do turno finalista do III Campeonato Mundial de Basquete. O primeiro tempo acusou a vantagem de 35x27 para os chilenos e o tempo regulamentar do Jogo terminou com o marcador igualado em 71x71.