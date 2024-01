Há 50 anos

1974. FORTALEZA

Primeiros viadutos em Fortaleza

Dentro de um mês estarão concluídas as obras dos dois primeiros viadutos de Fortaleza, parte integrante dos trabalhos complementares da Avenida Leste-Oeste, localizadas, respectivamente, no prosseguimento da Avenida Monsenhor Tabosa nas Ruas Franco Rabelo e General Sampaio. O primeiro mede 130 metros; o segundo tem 75 metros de extensão.

1974. CIÊNCIA

Olho artificial devolve a visão

Salt Like City, 24 - Cientistas da Universidade de Witah desenvolveram planos para criar um olho artificial que, no futuro poderá devolver a visão aos cegos. Teoricamente, segundo o desenho original o olho artificial pode ser ajustado aos nervos óticos de um cego e será sensível à luz. As vibrações luminosas, seriam enviadas aos eletrodos instalados no cérebro.

Há 70 anos

1954. BRASIL

São Paulo é a cidade mais populosa

Rio - (Telepress) - O IV Centenário de São Paulo encontra a capital paulista com tantos habitantes quanto o Distrito Federal. Dentro de poucos anos, São Paulo será a cidade mais populosa do Brasil e a segunda da America Latina. Em menos de 80 anos a população paulistana multiplicou-se cerca de 70 vezes, elevando-se acima de 2,2 milhões de habitantes em 1950.

1954. CEARÁ

Baturité quer a construção da ponte

Baturité, 21 - (De Fernando Nogueira de Souza) - Findou-se o ano de 1953, e nenhum melhoramento de vulto foi feito na rodovia Fortaleza-Baturité, que liga esta cidade a capital do Estado. Até mesmo a sua conservação tem sido descurada nesses últimos meses. A experiência do nordestino já demonstrou que os problemas dessa região são: estrada e açudagem.

Há 90 anos

1934. INTERNACIONAL

Terremoto na Índia

Bombaim, 25 - Comunicam de Muzzaffarpur que foi sentido, esta manhã, ali, novo abalo sistemico que provocou intenso panico entre a população. Segundo as ultimas informações era de cerca de 100.000 o numero de vitimas até agora registrado. Telegrama de Nova Delhi anuncia, por outro lado, que foi recebida uma mensagem da legação da Grã Bretanha em Khatmandú.

1934. MUNDO

O primeiro metropolitano russo

Moscou, 18 (Aereo) - O primeiro (subway) construido na Russia está prestes a ser concluido na capital dos Soviets. As obras prosseguem com uma extraordinaria rapidez. De intervalos, ao longo do distrito comercial de Moscou, encontram-se barracões de madeira, que brevemente se transformarão em estações artisticas para o trafego subterraneo moscovita.