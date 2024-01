Há 45 anos

1979. FORTALEZA

A falta de relógios públicos

A inexistência de locais para fornecimento da hora certa em Fortaleza é uma das muitas reclamações registradas pelo O POVO. A maioria das pessoas entrevistadas reportou-se sobre a dificuldade encontrada, atualmente, para achar um posto de orientação nesse sentido, servindo, principalmente, para conferir seus relógios. Antigamente a cidade dispunha de vários mostradores.

1979. BRASIL

Influência da poluição ambiental

Brasil - Especialistas de oito países estarão reunidos em Brasília a partir do dia 24, em seminário que discutirá a influência da poluição ambiental como fato gerador do câncer. Há estudos que provam que 80 por cento dos casos de câncer registrados nos países industrializados são provocados por fatores ambientais. Fatores que produzem riscos, tais como poluição do solo, ar, águas.

Há 65 anos

1959. INTERNACIONAL

Rússia tirou o Brasil da liderança

Santiago, 26 - (FP) - O Brasil perdeu, sábado último, a sua condição de líder do III Campeonato Mundial de Basquetebol, que ora se desenrola nesta capital, debaixo do maior interesse. O conjunto orientado por Kanela: enfrentando o poderoso "five" da União Soviética, abrindo a terceira rodada do Turno Final do certame, caiu pela contagem de 66x63.

1959. POLÍTICA

Tensão entre México e Guatemala

México, 26 - (FP) - O rompimento de relações diplomáticas entre o México e a Guatemala, anunciado 6a-feira à noite e mensagem irradiada a população mexicana, corôa dramàticamente as três semanas de crescente tensão provocada entre os dois países pelo que se chamou jocosamente de Guerra do Camarão. O Presidente Lopes Mateos tomou essa grave decisão.

Há 85 anos

1939. MUNDO

Barcelona está por algumas horas

Paris, 25 - POVO - Noticia-se oficialmente que a cidade e o porto de Barcelona se acham ao alcance da artilharia nacionalista. As tropas do general Franco conquistaram Lobregot, a ultima defesa de Barcelona. As embaixadas estrangeiras estão sendo transferidas para Gerona, capital provisoria da Republica. Reina panico entre os habitantes da cidade.

1939. NACIONAL

Efetivamente, há petróleo

Rio, 25 - POVO - Foi confirmado oficialmente que jorrou petroleo em Lobato, localidade bahiana. Trata-se de terrenos da Marinha que nada tem a ver com empresas particulares que exploram o terreno em toda a região, em procura do ouro negro. A totalidade dos vespertinos cariocas noticia em manchetes berrantes o auspicioso fato. O Ministerio da Agricultura confirmou a noticia.