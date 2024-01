Há 55 anos

1969. CRATEÚS

Pichamento no cemitério de Crateús

Amanheceu totalmente pixado no fim da semana o muro do cemitério de Crateús, cuja calação fora concluida no dia anterior. As inscrições se referem particularmente às autoridades religiosas que ampliaram recentemente aquele campo-santo, que se altua na zona urbana, fato que causou espécie em Crateús, pois grande ala defendia a transferência do cemitério para local mais afastado.

1969. INTERNACIONAL

Manifestações estudantis

Madrid, 27 - Durante a semana que passou, a ação estudantil voltou à tona, com a ocorrência de uma série de manifestações violentas, choques de rua, boicote e motins, em várias partes do mundo. Em meio a desordens estudantis e prisões na Universidade da Espanha, o generalíssimo Franco decretou estado de emergência de três meses.

Há 75 anos

1949. CEARÁ

Declinando o surto de raiva

Baturité (Do correspondente: Fernando Nogueira de South) A raiva paralítica dos herbivoros, que assola onze municipios do Estado, está declinando sensivelmente no de Baturité, graças ás providencias tomadas pelos executores dos Serviços Articulados e do inspetor-chefe da Defesa Sanitaria Animal. Foi criado o "Serviço de Combate á Raiva".

1949. MUNDO

Acordo entre Egito e o Israel

Lake Sucess, 26 - (A.F.P.) - Um acôrdo limitado verificou-se, ontem, no decorrer das negociações de Rhodes, entre israelitas e egípcios. Os dois governos comprometem-se a considerar como completa e permanente a ordem de cessar fogo determinada a 1° de Janeiro deste ano. As negociações prosseguem favoravelmente, a despeita das divergencias.

Há 95 anos

1929. NACIONAL

O cerco de Lampião

Multo embora contando com a traição de alguns sertanejos, que procuram proteger Lampeão, as forças bahianas continuam cumprindo bravamente o seu dever, não dando treguas ao bandido. Ainda ante-hontem, um contingente da policia atacava em Massacará o grupo do bandoleiro, resultando morrer um sargento e duas praças, e sair gravemente ferido um dos (cabras).

1929. BRASIL

Grande roubalheira de café

RIO, 29 - Acaba de se verificar ruidoso roubo de café nas docas do porto de Santos. Somente duas firmas tiveram prejuizos superiores a tres mil sacos, os quaes foram tirados de um deposito adrede preparado e depois de contramarcados, embarcados para o estrangeiro. Foi preso o principal, culpado na roubalheira, o qual confessou o crime, denunciando outros implicados.