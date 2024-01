Há 20 anos

2004. BRASIL

Reintegração suspensa

A desembargadora Consuelo Yoshida, do Tribunal Regional Federal da 3° Região, recusou ontem um recurso feito por um dos fazendeiros de Japorã (464 km de Campo Grande) na sexta-feira, e manteve suspensa a reintegração de posse das 14 propriedades invadidas pelos índios guaranis e caiovás. Ela fixou em 20 dias o prazo máximo para a sua assinatura.

2004. TECNOLOGIA

Sistemas digital de identificação

Os solicitantes de visto para os Estados Unidos que tiveram entrevistas ontem no Consulado no Recife inauguraram, no Brasil, o novo procedimento exigido por aquele país: eles tiveram as digitais dos dois dedos indicadores coletados eletronicamente, sem uso de tinta. Nenhum dos entrevistados reclamou e se submeteu sem resistência à exigênciata.

Há 30 anos

1994. NACIONAL

Cobertura de doenças como a AIDS

Rio - O Presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados (Fenaseg), João Elísio Ferraz de Campos, disse ontem que a grande maioria das empresas que atuam no setor de saúde já está trabalhando na elaboração de planos que possibilitem a cobertura de doenças infecto-contagiosas, incluíndo a AIDS. "Mas isso representará um custo adicional".

1994. CEARÁ

Cearenses estréiam com vitórias

Rio de Janeiro - Os cearenses Franco e Roberto Lopes, líderes do ranking nacional, não precisaram suar muito a camisa para vencer os seus dois primeiros jogos e garantir a vaga para a segunda etapa do Banco do Brasil Masters de Vôlei de Praia masculino, que está acontecendo nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Franco e Roberto ganharam de Ticão/Juca.

Há 40 anos

1984. INTERNACIONAL

Atentos à trama contra o regime

Buenos Aires - A denúncia de um plano para sabotar o Governo argentino e que estaria sendo tramado na cidade uruguaia de Punta del Este, por um grupo de civis e militares pertencentes ao regime anterior das Forças Armadas, teve ampla repercussão no Congresso. Parlamentares situacionistas e da oposição mostram-se muito preocupados com as declarações de Pedrini.

1984. CIDADE

Águas invadem 17 casas

Ontem, pela manhã, Fortaleza foi atingida por uma forte chuva, deixando várias pessoas em situação dificil. A chuva invadiu 17 casas da Avenida Os 13 de Rockdala, Conjunto Polar, atingindo a altura de 20 centímetros. Esta é a terceira enchente. Os moradores alegam que o problema não é do Estado, mas da Sumov-Superintendência Municipal de Obras e Viação.