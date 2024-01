DIRETAS Comício teve aplausos e também vaias

Foto: opovo é história OITD_19840126aa03

O número de pessoas que compareceu ontem à Praça da Sé, em São Paulo, para assistir ao comício pelas diretas, é variável, segundo as fontes. As polícias Militar e Federal calcularam em 120 mil e os organizadores da manifestação, 420 mil. Também houve vaias, para os governadores Franco Montoro e Leonel Brizola, atribuídas a grupos pós-ligados ao PT. Entre os oradores, o Presidente Nacional do PMDB, Ulysses Guimarães, disse que comício era "o fim do Colégio Eleitoral". O ato foi acompanhado no Palácio do Planalto, sendo gravado pelo SNI e o presidente Figueiredo, em Minas, se manteve informado. O Segundo Exército permaneceu de prontidão.

Comício em São Paulo reúne mais de 400 mil

São Paulo e Belo Horizonte - O comício pelas eleições diretas para a Presidência da República lotou ontem a Praça da Sé, em São Paulo. que tem capacidade, segundo Emurb (Empresa Municipal de Urbanização). para reunir 180 mil pessoas; havia, ainda, na Praça João Mendes e 10 ruas vizinhas, cerca de 20 mil. A Polícia Militar estimou a multidão em 120 mil (número idêntico divulgado pela Polícia Federal) e os organizadores em 420 mil.

É o fim do Colégio Eleitoral, afirmou o Presidente Nacional do PMDB, deputado Ulysses Guimarães. O momento de maior concentração popular ocorreu entre 16 horas (início do comício) e 17h30min, quando uma chuva surpreendeu muita gente. Grupos ligados ao PT (Partido dos Trabalhadores) tumultuaram a comício parte final do vaiando o governador

Leonel Brizola. Houve vaia, desta vez generalizada, para o governador Franco Montoro e o prefeito da Capital, Mário Covas. Oradores do PDS e PTB não conseguiram terminar os discursos, por causa das valas.

O comício começou às 15h53min, com o "Frevo das Diretas" cantado por Moraes Moreira, transformando o comício num verdadeiro carnaval. Locutor esportivo Osmar Santos animava comício. A ordem mais gritada foi a Palavra de 'Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos eleger Presidente do Brasil". Dezenas de artistas, entre eles Fernanda Montenegro, Chico Buarque, Martinho da Vila, participaram da festa.

GOVERNADORES

Os governadores chegaram na Praça da Sé às 17h20min, protegidos por um forte cordão de isolamento do pessoal da segurança, que mal conseguia conter os curiosos que se jogavam à sua frente para tocá-los ou simplesmente vê-los mais de perto. Franco Montoro e Leonel Brizola subiram juntos as escadas do palanque, seguidos pelo governador Gerson Camata, do Espírito Santo. Houve tumulto quando o deputado Ulysses Guimarães. Presidente Nacional do PMDB, chegou ao local, logo a seguir, dona Lucy Montoro, esposa do Governador paulista, ficou detida nas escadarias, sem conseguir se mexer. Em seguida, subiram os governadores José Richa, do Paraná; Iris Rezende, de Goiás; e Nabor Júnior, do Acre, acompanhados do ex-deputado carioca Miro Teixeira e do Presidente Regional do PDT, Rogê Ferreira.

PRESENÇA DO PDT

O deputado federal Teodorico Ferraço, do grupo Participação (PDS), presente ao comício definiu manifestação como "uma grande lição de democracia que São Paulo está dando ao País, dentro da ordem e da legalidade". Ele disse não temer punição por parte do PDS devido sua participação no comício, destacando, inclusive, que com a sua presença estava dignificando o partido. Teodorico Ferraço afirmou estar fazendo campanha pelas diretas, com a ressalva, porém, de que "uma andorinha só não faz verão". Entre outros políticos do PDS presentes ao ato, estava o deputado estadual Antônio Luiz do Amaral Furlan.

O Prefeito de Novo Horizonte (SP), Sidney de Biasi, do PDS, falou em nome dos prefeitos do partido situacionista destacando que aquela era uma cobrança pública de um prefeito do PDS. Ele enfrentou vaias de início, que só cessaram após intervenção do apresentador do comício Osmar Santos, que perguntou qual seu partido e se era a favor das diretas. Respondeu, sim, entusiasmado.

"A ausência de tumulto no comício de São Paulo mostra que o povo está altamente politizado, que sabe fazer, afirmar em praça pública o seu pensamento e que somos uma nação civilizada", afirmou ontem o governador Tancredo Neves, após deixar o presidente Figueiredo, no Othon Palace Hotel, onde Figueiredo se hospedou.

Para o Governador de Minas, comício é importante para restabelecimento das eleições diretas no País, porque, argumentou "quando se põem em São Paulo, 200 mil pessoas na rua, mostra-se uma tal identificação do povo com a tese que o Congresso ao pode ficar insensível a essa manifestação"

Segundo Exército em regime de prontidão

São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. O Segundo Exército entrou em regime de prontidão, caracterizado no regulamento chamado N.G.A (Norma Geral de Ação), uso obrigatório do cinto de guarnição. O general Sérgio de Ary Pires permaneceu o tempo todo em seu gabinete do Comando no OG do Ibirapuera.

Por considerar que as medidas preventivas adotadas pelo Exército, neste caso, prontidão quatro unidades, vão ao encontro das necessidades de segurança interna como missão constitucional, o Comandante preferiu não falar com a imprensa.

Em Brasília, o Governo manteve-se informado durante todo o dia de ontem sobre a realização do comício, com informações enviadas para o Ministério da Justiça pela Polícia Federal.

FIGUEIREDO

Essas informações, à medida que chegavam eram retransmitidas para o ministro Ibrahim Abi-Ackel, e ele as passava para o presidente João Figueiredo, com quem se encontrava em viagem oficial a Minas Gerais.

Dessa forma, o Governo soube que, pelos cálculos da Polícia em São Paulo, estavam na Praça da Sé cerca de 170 mil pessoas.

Técnicos do Serviço Nacional de Informações e da Secretaria de Imprensa da Presidência da República gravaram todo o comício através da transmissão feita pela Rádio Cultura de São Paulo. A gravação foi feita no quarto andar do Palácio do Planalto utilizando equipamentos do SNI.

Presidenciáveis têm

acordo de bastidor

Curitiba - O Secretário-Geral do PMDB, senador Affonso Camargo Neto afirmou ontem, nesta Capital que "já existe nos bastidores" uma composição entre o ministro do interior, Mário Andreazza, deputado Paulo Maluf, com vistas à do sucessão presidente João Figueiredo. Camargo disse que o acordo entre os dois presidenciáveis foi facilitado com a desistência de Figueiredo em coordenar sucessão.

O afastamento do Presidente na condução do processo sucessório aproximou as correntes andreazzistas e malufistas. Se um dos dois presidenciáveis perder na convenção, passará a apoiar o vencedor no Colégio Eleitoral. "O que eu espero é que esta movimentação toda dos presidenciáveis torne-se inócua com a aprovação da emenda do dia 11 de abril, restabelecendo eleições diretas", disse o Senador.