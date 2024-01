Há 40 anos

1984. BRASIL

Gás natural como combustível

Brasília - O Ministro Cloraldino Soares Severo assina hoje, em Natal, convênio para implantação de um programa-piloto de utilização de gás natural em transporte urbano na região metropolitana daquela capital, que busca a substituição de combustível importado e a redução de tarifas. O programa será estendido a outras regiões.

1984. MUNDO

Libaneses travam combates

Beirute - Violentos choques aconteceram ontem em toda a linha de frente dos subúrbios meridionais da capital libanesa, controlada pelos milicianos do movimento xiita Amal e nas montanhas a sudeste de Beirute. Os fuzileiros da Força Multinacional na área do Aeroporto Internacional de Beirute foram novamente bombardeados às 14h30min locais (9h30min de Brasilia).

Há 60 anos

1964. FORTALEZA

Crise de leite provoca aumento

A população de Fortaleza está enfrentando uma séria crise de leite, em razão do decréscimo constante da produção das vacarias existentes na capital. Esta situação vem servindo para uma grossa exploração no preço do produto que está atingindo de 100 a 120 cruzeiros, quando o último tabelamento oficial é de apenas 80 cruzeiros.

1964. GOIÁS

Inundações do rio Tocantins

Goiânia, 30 - (Transpress) - O governador Mauro Borges declarou que os prejuízos em Goiás com as inundações do rio Tocantins e seus afluentes, atingem cerca de dois bilhões de cruzeiros. O Estado perdeu até agora, 40 por cento de sua produção agrícola e 10 por cento do seu rebanho. A cidade de São Sebastião, às margens do Tocantins, foi totalmente varrida do mapa.

Há 80 anos

1944. POLITICA

Estados Unidos e a Rússia

WASHINGTON - Janeiro - O Governo de Moscou, em comunicado oficial, divulgou o montante de auxilio prestado pelos Estados Unidos à Rússia ao abrigo da Lei de Emprestimos e Arrendamentos. Eleva-se esse auxílio, desde o seu inicio até esta data, a 4,000 milhões de dolares, cifra altamente significativa porque se tem traduzido o espirito de cooperação.

1944. INTERNACIONAL

Ministério do Ar

LONDRES - 29, - Reuters - O Ministerio do Ar acaba de confirmar que a RAF realizou um novo e pesadissimo ataque contra Berlim, durante a noite passada, faltando 47 bombardeiros, após as operações que também visaram a região do noroeste da Alemanha. A "procissão" dos bombardeios durou cerca de 45 minutos. Milhões de pessoas, na Alemanha, perderam os seus lares.