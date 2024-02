Há 25 anos

1999. DESARMAMENTO

Saddam Hussein desacata decisão

O governo de Saddam Hussein se recusou ontem, em Bagdá, a acatar uma decisão das Nações Unidas, que resolveu criar comissões para estudar o programa de desarme iraquiano, as necessidades humanitárias do País e o destino dos kuwaitianos desaparecidos. A declaração foi divulgada ao final de uma reunião do presidente Saddam Hussein.

1999. BRASIL

Acidente mata presidente da Funai

O presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Sulivan Silvestre Oliveira, 36, morreu ontem, por volta das 21h30min, com a queda de uma avião bimotor em Goiânia (GO). Outras três pessoas estavam no avião e também morreram. A Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária) não havia identificado essas vítimas até o início da madrugada de hoje.

Há 45 anos

1979. NACIONAL

Tamanho da lagosta para captura

Com a alteração do artigo primeiro da portaria 15, a Sudepe reduziu os tamanhos minimos das lagostas que podem ser capturadas. De agora em diante as empresas tem a permissão para comercializar Lagosta vermelha com caudas de até 12 centímetros de comprimento. Anteriormente, o tamanho minimo era de 13 centímetros e a Sudepe já estava pretendendo elevar para 14.

1979. CEARÁ

Imagem de N.S da Piedade

Quixadá (Por Miguel Peixoto) - O gigantesco monólito, situado na parte nordeste desta cidade e popularmente conhecido por "Pedra do Cruzeiro", tornar-se-á turisticamente muito mais atrativa depois da aposição da imagem da Nossa Senhora da Piedade. A imagem será em tamanho natural e conforme informação do monsenhor Xavier será esculpida em Juazeiro do Norte.

Há 65 anos

1959. ESPORTE

Brasil campeão mundial

RIO, 2 (Telepress) Depois da espetacular vitória alcançada pelo selecionado brasileiro de basquetebol, quando os comandados de Algodão levaram de vencida os Estados Unidos, um dos mais fortes candidatos ao titulo máximo do cestobolismo mundial, o público brasileiro ficou certo de que o Brasil conquistaria o titulo de campeão. Os russos não compareceram a campo.

1959. POLÍTICA

Fidel Castro inicia reforma agrária

HAVANA, 2- (Por Francis L. McCarthy) - Anunciou-se que o chefe do Movimento 26 de julho, Fidel Castro, regresserá hoje à Sierra Maestra, a fim de iniciar o programa de reforma agrária de novo Governo Revolucionário cubano. A notícia foi dada por Carlos Franqui, diretor do jornal "Revolución", órgão oficial do movimento 26 de Julho.