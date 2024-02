Há 30 anos

1994. ESPORTES

Mundial de Vôlei

Rio de Janeiro - A abertura do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia não poderia ter sido melhor para as duplas brasileiras, Aloísio/Emanuel - atual campeã brasileira - Paulo Emílio/José Marco, André/Alemão e Dennys/Everaldo venceram as suas duas partidas disputadas ontem, na arena montada nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro.

1994. ECONOMIA

Casa da Moeda nega a Real

A Unidade Real de Valor (URV) somente entrará em vigor no início de abril e não passará de uma forma dissimulada de congelamento de preços e salários. O prognóstico é do economista Gil Pace. Também as incertezas relativas a adoção da URV vão provocar remarcações preventivas, com os preços no pico. "Operacionalmente, a URV é inviável e todos sabem".

Há 50 anos

1974. INCÊNDIO

O maior incêndio da História de SP

O edificio Joelma, situado na avenida 9 de Julho, na capital paulista, foi destruído pelo maior incêndio da história de São Paulo, matando quase 200 pessoas e causando mais de 500 feridos, alguns dos quais em estado gravíssimo. No IML, onde 173 corpos já se encontravam recolhidos até às primeiras horas da noite de ontem, a situação era dolorosa.

1974. MUNDO

Não poderão utilizar o canal de suez

Cairo, Amá, 1o. Os navios israelenses não serão autorizados a utilizar o Canal de Suez, até que Israel devolva aos árabes os territórios ocupados em 1967 e 1973 e reconheça os direitos dos palestinos - declarou o presidente egipcio, Anwar Sadat. Sadar desmente assim os rumores de que permitiria aos israelenses o uso da via aquática quando esta for reaberta.

Há 70 anos

1954. FORTALEZA

Mais 244 toneladas de material

Mais 244 toneladas de material estão sendo esperadas nos próximos dias para a usina termo-elétrica de Mucuripe. Depois da chegada do navio "Emsstein", no dia 24 de janeiro ultimo, trazendo a turbina Stall, que pesa 93 toneladas, e do vapor "Seafarer", a 1° de corrente, conduzindo o turbo-gerador "Westinghouse", pesando 134 toneladas, mais dois navios aportarão em Fortaleza.

1954. INTERNACIONAL

Suspensão da lei contra os "Trusts"

Londres - (F.P.) - Os circulos britânicos acolheram satisfatoriamente as notícias procedentes de Washington anunciando a decisão do Departamento da Justiça dos Estados Unidos de suspender a aplicação da lei, contra os "trusts", com referência às cinco grandes companhias americanas que participariam de um consórcio para a distribuição do petróleo do Irã.