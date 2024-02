Há 45 anos

1979. ATENTADO

Explosões matam 17 em El Salvador

São Salvador - Dezessete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, ao explodirem bombas-relógio colocadas por guerrilheiros esquerdistas, na sede de Guarda Nacional e numa delegacia. Muitos dos feridos estavam graves. A mais grave das explosões, no quartel central da Guarda Nacional, causou 13 mortos e 30 feridos, disse um porta-voz policial.

1979. INTERNACIONAL

Irã pode ficar sob dois governos

Teri - o Irã poderá amanhecer hoje com dois governos paralelos, o do primeiro-ministro Shahpour Bakhtiar o do lider da oposição, o "Ayatullah Khomeiny, que tem planos de fundar uma república Islâmica. Bakhtiar propôs-uma reunião com o "Ayatullah", que voltou ao Irã depois de 14 anos de exilio e foi recebido por centenas de milhares de iranianos.

Há 65 anos

1959. CUBA

Os julgamentos de Fidel Castro

HAVANA, 3 - (FP) - A questão do julgamento dos criminosos de guerra continua a provocar profundos reflexos em Cuba. Foi necessário modificar apressadamente a Constituição cubana, sendo, efetivamente, decretado que os julgamentos dos crimes de guerra cometidos em qualquer parte do território cubano poderiam ser submetidos em Havana.

1959. BRASIL

Não pode dançar o "Rock and roll"

O Juizado de Menores vem de baixar a portaria determinando, entre outras coisas, "que é proibido às pessoas menores de dezoito anos tomar parte na dança cujo ritmo é denominado "rock and roll" durante o Carnaval. Em cerca de 14 artigos o Juizado estabelece ainda outras normas que deverão ser obedecidas por menores e pais de menores na integra.

Há 85 anos

1939. POLITICA

Tropas russas e japonesas

Moscou, 3 - AN - Informa-se oficialmente que ocorreu ontem um novo incidente, bastante serio, entre forças soviéticas e Japonêsas, á margens do rio Argun. Houve grande numero de mortos e feridos, em consequencia do violento duelo de metralhadoras. Noticias do Mandchucuo confirmam que 100 soldados russos atravessaram a fronteira sendo repelidos pela.

1939. MUNDO

Os Republicanos resistem

Madrid, 4 H - As forças nacionalistas voltaram a atacar Madrid. Os republicanos responderam com extraordinaria intensidade. Os refugiados que não cessam de chegar da Espanha, continuam a ser encaminhados para os centros e alojamentos. Em todos os setores da Catalunha continua o avanço das tropas nacionalistas. A marcha dificulta as comunicações.